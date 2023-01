Начать новую серию решили с младших решений.

AMD представила первые дискретные видеокарты Radeon RX серии 7000 для ноутбуков, начать решили с младших решений: Radeon RX 7600M (XT), RX 7700S и RX 7600S. В основе видеокарт неназванный монолитный графический процессор на базе архитектуры RDNA 3, в числе особенностей архитектуры: блоки SIMD «двойного исполнения» (Dual-Issue), блоки ускорения трассировки лучей 2-го поколения и поддержка ускорения ИИ инструкций. В полной конфигурации графический процессор содержит 32 вычислительных блока Compute Unit (CU) или 2048 потоковых процессоров Streaming Processor (SP), а также 128-битный интерфейс памяти GDDR6 со скоростью чипов до 18 Гбит/с.

реклама

Самое производительное решение из представленных — Radeon RX 7600M XT. Видеокарта получила полноценный графический процессор с 32 МБ Infinity Cache, настраиваемый TDP в диапазоне 75…120 Вт и 8 ГБ видеопамяти 18 Гбит/с. Аналогичную конфигурацию имеет RX 7700S, за исключением более низкого TDP в диапазоне 75…100 Вт. Модели RX 7600M и RX 7600S тоже отличаются только диапазоном TDP, у базовой 50…90 Вт, а у варианта S — 50…75 Вт. Графический процессор этих видеокарт «укорочен» до 28 блоков CU, что указывает на наличие 1792 SP, объём кэш-памяти и видеопамяти относительно старших моделей не изменился, 32 МБ и 8 ГБ соответственно, а вот скорость подсистемы памяти снизилась — используются чипы GDDR6 16 Гбит/с. Среди других достоинств: поддержка кодирования и декодирования AV1, дисплеев с разрешением QHD+ и частотой обновления до 240 Гц.

По данным AMD, производительность Radeon RX 7600M XT выше, чем у настольной NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ. Судя по графикам, вариант RX 7700S не отстаёт, так в Assassin’s Creed Valhalla при разрешении 1080p и максимальных настройках, что на одном графике, что на другом 100…102 FPS, а в Shadow of the Tomb Raider — 142 FPS. В Borderlands 3 и The Division 2 вариант S на пару кадров медленнее.

Графика дополняет новую мобильную платформу AMD с процессорами Ryzen 7000, отличается улучшенными возможностями энергосбережения и распределения энергии между центральным и графическим процессором, а также набором различных Smart-технологий. Первые ноутбуки на базе новой графики AMD ожидаются в феврале.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K