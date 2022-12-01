NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 527.37, в новой версии внедрена поддержка свежих релизов: Marvel’s Midnight Suns с DLSS 2 и трассировкой лучей, а также Need for Speed Unbound с поддержкой технологий DLSS 3. Кроме этого, существенно пополнился список игр, для которых доступны оптимальные настройки GeForce Experience, разом добавлено 15 проектов, среди них присутствуют такие игры, как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sonic Frontiers, Victoria 3, Warhammer 40,000: Darktide и WRC Generations.
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Новый выпуск не обошёлся без исправления ошибок, компании удалось устранить проблемы, из-за которых, прошлые драйвера не устанавливались на некоторые видеокарты GeForce GTX 3060 Ti; MSI Afterburner игнорировал выбор температурного лимита в качестве приоритетного; появлялось мерцание во время трансляции через TikTok Broadcasting Tool; в Metro Exodus появлялись засветы изображения; насыщенность цвета фоновых приложений могла изменяться.
Также NVIDIA назвала игры с поддержкой DLSS 3, которые уже вышли, выйдут или получат обновление в декабре. В этом списке уже вышедшие Need for Speed Unbound и Warhammer 40,000 Darktide, 8 декабря станут доступны Portal RTX и Jurassic World Evolution 2, а 14 декабря The Witcher 3: Wild Hunt — ремастер получил поддержку DLSS 3 и трассировки лучей. Также четыре игры получат обновление для поддержки DLSS 2.
- Источник:
- NVIDIA #1, #2
- VideoCardz