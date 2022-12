Список GeForce Experience пополнили 15 игр.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 527.37, в новой версии внедрена поддержка свежих релизов: Marvel’s Midnight Suns с DLSS 2 и трассировкой лучей, а также Need for Speed Unbound с поддержкой технологий DLSS 3. Кроме этого, существенно пополнился список игр, для которых доступны оптимальные настройки GeForce Experience, разом добавлено 15 проектов, среди них присутствуют такие игры, как Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sonic Frontiers, Victoria 3, Warhammer 40,000: Darktide и WRC Generations.

реклама

Новый выпуск не обошёлся без исправления ошибок, компании удалось устранить проблемы, из-за которых, прошлые драйвера не устанавливались на некоторые видеокарты GeForce GTX 3060 Ti; MSI Afterburner игнорировал выбор температурного лимита в качестве приоритетного; появлялось мерцание во время трансляции через TikTok Broadcasting Tool; в Metro Exodus появлялись засветы изображения; насыщенность цвета фоновых приложений могла изменяться.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Также NVIDIA назвала игры с поддержкой DLSS 3, которые уже вышли, выйдут или получат обновление в декабре. В этом списке уже вышедшие Need for Speed Unbound и Warhammer 40,000 Darktide, 8 декабря станут доступны Portal RTX и Jurassic World Evolution 2, а 14 декабря The Witcher 3: Wild Hunt — ремастер получил поддержку DLSS 3 и трассировки лучей. Также четыре игры получат обновление для поддержки DLSS 2.