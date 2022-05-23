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Intel расскажет о применении 3D упаковки Foveros в процессорах Meteor и Arrow Lake на Hot Chips 34
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Сегодня на выставке Computex 2022 появились новые подробности о следующем поколении процессоров AMD. Теперь очередь Intel рассказывать о своих разработках, но в Computex компания не участвует, когда же ждать новостей? Ответ на этот вопрос нашли авторы ресурса Tom’s Hardware, в августе пройдёт мероприятие Hot Chip’s 34 и Intel примет в нём участие.

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Intel запланировала ряд докладов на 22 и 23 августа, они коснутся различных технологий, продуктов и ситуации в индустрии. Особый интерес у большинства пользователей может вызвать запланированный на 23 августа доклад Meteorlake and Arrowlake: Intel Next Gen 3D Client Architecture Platform with Foveros, где могут раскрыть новые детали о будущих потребительских процессорах.

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Процессоры Meteorlake и Arrowlake ожидают в 2023 и 2024 году соответственно, они будут состоять из нескольких кристаллов «плиток», выполненных по разным технологиям. Процессорная плитка Meteorlake изготавливается по нормам Intel 4, а в Arrowlake уже будут использовать нормы Intel 20A. Часть плиток будут изготавливать подрядчики по другим нормам, компания приводит обозначение External N3, в конечном итоге всё это будет собираться в единое целое с применением технологии упаковки Foveros.

Источник:
Hot Chip's
Tom's Hardware
VideoCardz
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#intel #процессоры
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