К Embracer переходят права на множество известнейших франшиз Square Enix.

Шведский игровой и медиахолдинг Embracer Group заявил о приобретении крупнейших западных студий Square Enix, известного японского разработчика и издателя компьютерных игр. Заявление крайне неожиданное, удивляет перечень студий и проектов, а также сумма сделки. Среди прочего, к Embracer переходят студии Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal вместе с сотрудниками и правами на известнейшие наименования. Tomb Raider, включая новую недавно анонсированную часть на Unreal Engine 5, легендарный Deus Ex, в эти франшизы Embracer намеревается инвестировать, как и в не менее популярные Thief и Legacy of Kain. Также к шведскому холдингу переходят права на более чем 50 других игр.

Сделка оценивается в 300 миллионов долларов и для Embracer это выглядит очень удачным приобретением, особенно на фоне недавних многомиллиардных сделок в индустрии. Сделка может быть закрыта уже в этом году, в период с июля по сентябрь.

В заявлении Square Enix отмечается, что теперь разработка игр будет возложена на студии в Японии, а также подразделения Square Enix External Studios и Square Enix Collective, продолжится развитие таких франшиз, как Just Cause, Outriders и Life is Strange. Что интересно, в числе преимуществ от сделки Square Enix видит возможность лучше согласовывать деятельность между подразделениями, оптимизировать структуру бизнеса, отчётность и максимизировать доходы от будущих игр. Инвестиции будут сосредоточены на основных направлениях развития и новых областях, в том числе, блокчейн технологиях, искусственном интеллекте и облачных технологиях.