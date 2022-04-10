Сдвиг запуска производительных мобильных и настольных видеокарт Intel Arc на второй квартал некоторые связывали с необходимостью отладки программного обеспечения и драйверов на мобильных вариантах начального класса. Вполне вероятно, что это действительно так. С новыми графическими драйверами Intel становится понятно, что проблем достаточно и все они должны быть устранены, чтобы не омрачить запуск мощных игровых решений.
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Новый драйвер Intel версии 30.0.101.1330 является вторым выпуском для видеокарт Arc, компания внесла большой набор исправлений для 12 игр, в которых наблюдались зависания, мерцающие, искажённые текстуры и другие проблемы. Например, A Total War Saga: Troy и Rust страдали от ошибок и вылетов, Dota 2 и GTA V от «фризов», Naraka: Bladepoint от проблем с текстурами и в случае с графическим API DirectX 12 эта проблема исправлена для целого набора игр: Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Strange Brigade, Borderlands 3 и Diablo 2: Resurrected. Проблемы исправили и в профессиональном программном обеспечении Topaz Labs Video Enhance AI и Adobe Lightroom.
Также компания приводит список актуальных проблем и он достаточно большой, в целом проблемы те же, они связаны с вылетами и неверным отображением текстур. Но это далеко не всё, следом идёт список проблем с фирменным программным обеспечением, он не меньше. Проблемы могут возникнуть даже на этапе установки. Остаётся надеяться, что выпуск первых ноутбуков позволит компании ускорить исправление проблем за счёт дополнительного отклика от первых покупателей и рецензентов, правда видели ноутбуки пока только в Южной Корее.