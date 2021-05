Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Epic Games несколько дней назад открыла ранний доступ к Unreal Engine 5 для разработчиков. Теперь представители множества игровых студий могут ознакомиться с самой современной версией знаменитого игрового движка. Компания продемонстрировала новое демо Valley of the Ancient, которое, как и первое Lumen in the Land of Nanite, выглядит потрясающе. Невероятный уровень детализации, качества графики и спецэффектов — это уже похоже на настоящий «некст-ген».

реклама





Различные фрагменты демонстрации были записаны на PlayStation 5 и Xbox Series X. Ранее утверждалось, что для аналогичного уровня графики в 1440p хватит RTX 2070 Super, ну а что сейчас? Тест новой технической демонстрации появился на YouTube канале Bang4BuckPC Gamer, автор которого является владельцем превосходной конфигурации с GeForce RTX 3090 и 16-ядерным AMD Ryzen 9 5950X. Данная система в 4K разрешении смогла обеспечить только около 30 кадров в секунду.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок





На канале есть тестирование конфигурации с Radeon RX 6900 XT и 8-ядерным Ryzen 7 5800X в 4K и 1440p. В 4K количество кадров держится также около 30, но можно заметить меньше скачков на графике времени кадра, возможно, это та самая совместная работа AMD и Epic Games над оптимизацией. В разрешении 1440p ситуация существенно улучшается — 6900 XT уже выдает практически стабильные 60+ кадров. Стоит отметить нагрузку на процессор, она достаточно низкая — до 26% на 5800X.

реклама