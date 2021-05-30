RTX 3090 и RX 6900 XT обеспечивают около 30 FPS в новом технодемо Unreal Engine 5 при разрешении 4K
Epic Games несколько дней назад открыла ранний доступ к Unreal Engine 5 для разработчиков. Теперь представители множества игровых студий могут ознакомиться с самой современной версией знаменитого игрового движка. Компания продемонстрировала новое демо Valley of the Ancient, которое, как и первое Lumen in the Land of Nanite, выглядит потрясающе. Невероятный уровень детализации, качества графики и спецэффектов — это уже похоже на настоящий «некст-ген».
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Различные фрагменты демонстрации были записаны на PlayStation 5 и Xbox Series X. Ранее утверждалось, что для аналогичного уровня графики в 1440p хватит RTX 2070 Super, ну а что сейчас? Тест новой технической демонстрации появился на YouTube канале Bang4BuckPC Gamer, автор которого является владельцем превосходной конфигурации с GeForce RTX 3090 и 16-ядерным AMD Ryzen 9 5950X. Данная система в 4K разрешении смогла обеспечить только около 30 кадров в секунду.
На канале есть тестирование конфигурации с Radeon RX 6900 XT и 8-ядерным Ryzen 7 5800X в 4K и 1440p. В 4K количество кадров держится также около 30, но можно заметить меньше скачков на графике времени кадра, возможно, это та самая совместная работа AMD и Epic Games над оптимизацией. В разрешении 1440p ситуация существенно улучшается — 6900 XT уже выдает практически стабильные 60+ кадров. Стоит отметить нагрузку на процессор, она достаточно низкая — до 26% на 5800X.
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