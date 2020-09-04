Тизер Radeon BigNavi найден на карте AMD Battle Arena в Fortnite
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Некоторое время назад компания AMD разработала для популярной игры Fortnite новую карту AMD Battle Arena. В этом компании помог моддер, известный под псевдонимом MakaMakes. Сегодня стало известно, что один из стримеров обнаружил на карте секрет, намекающий на скорый анонс новых видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA2.
Джина Дарлинг (англ. Gina Darling), известная как MissGinaDraling, вероятно является спонсируемым компанией AMD стримером на платформе Facebook. В прямом эфире MissGinaDraling, якобы случайно, обнаружила «пасхалку», оставленную компанией AMD. Надпись на одном из экранов, расположенном на карте AMD Battle Arena, гласит: «Что то большое приходит на поле битвы AMD (SOMETHING BIG IS COMING TO THE AMD BATTLE ARENA)».
Поклонники компании AMD, которые с нетерпением ждут появления новостей о новых видеокартах, интерпретировали это сообщение как отсылку с скорому появлению видеокарт BigNavi от AMD. Внимательные пользователи также заметили, что для открытия секретного сообщения стримеру потребовалось ввести код, содержащий число 6000. Совпадение? Не думаю. Это может подтверждать, что новая линейка видеокарт получит цифровое обозначение RX 6000 и не будет продолжением 5000-серии.
Возможно, первые новости о видеокартах RDNA2 появятся уже к концу сентября. Нас ждет горячее (во всех смыслах этого слова) противостояние BigNavi и BFGPU от NVIDIA, но это не точно.
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