Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Бюджетные процессоры AMD Ryzen 3 3000-серии дебютировали на рынке в конце мая. Модельный ряд пополнили Ryzen 3 3100 и 3300X. Оба процессора основаны на современной микроархитектуре Zen 2, обладают 4-ядрами с поддержкой функции SMT и высокой рабочей частотой, которая у старшей модели достигает 4,3 ГГц. Процессоры получили достаточно хорошие отзывы множества технических изданий, показав высокую производительность, которая в некоторых приложениях оказывалась даже выше, чем у старших процессоров Ryzen с большим количеством ядер. Однако разработчики программы для мониторинга CapFrameX считают, что положительные оценки завышены и в реальности производительность Ryzen 3 3100 и 3300X не настолько хороша.

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Разработчики провели внутреннее тестирование и составили матрицу результатов в которой сравнивается количество кадров, подготовленное процессором Ryzen 3 3300X, с количеством кадров, которое могла «отрисовать» видеокарта Radeon RX 5700. Результаты процессора получены для разрешения 720p, а результаты видеокарты — для 1080p. Настройки графики подбирались вручную, а для тестирования были выбраны нестандартные игровые сценарии. По мнению автора, эта матрица при правильной интерпретации позволяет понять, насколько процессор ограничивает производительность видеокарты.

реклама

Исходя из результатов видно, что у Ryzen 3 3300X проблемы возникают в 3 из 7 протестированных игр. Это достаточно требовательные к процессору Shadow of the Tomb Raider, Far Cry New Dawn, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Пользователи также отметили, что в тяжелых современных проектах Ryzen 3 3300X показывает себя достаточно плохо. Например, при игре в Assasin’s Creed Odyssey в некоторых регионах производительность серьезно страдает — сказывается недостаточное количество ядер. В то же время Ryzen 5 2700X при более низком максимальном FPS показывает лучшую среднюю производительность во всех локациях и тяжелонагруженных сценах.

реклама

Несмотря на странность теста и выбора видеокарты, нужно отметить, что процессоры Ryzen 3 3100 и 3300X для большинства современных и будущих игр являются не самым лучшим выбором. Процессоры отлично подходят для нетребовательных игр, некоторых популярных киберспортивных проектов, которые хорошо откликаются на одноядерную производительность. К ним можно отнести CS GO, Fortnite и другие подобные игры. Но когда доходит до более тяжелых проектов, Ryzen 5 1600AF или 2600 станут лучшим выбором, несмотря на более низкую производительность на ядро.