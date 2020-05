Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

День «Звездных войн» или «День галактики» отмечается по всему миру 4 мая. Выбор даты празднования определило знаменитое высказывание «Да пребудет с тобой сила» (англ. «May the Force be with you»). May the Force созвучно с May the Forth или 4 мая. Празднование продолжается и 5 мая, и эта дата тоже не случайна — произношение названия III эпизода саги «Revenge of the Sith» напоминает «Revenge of the 5th» или «Месть Пятого».

В честь этого праздника Disney запланировала множество мероприятий. Например, в социальной сети «Одноклассники» покажут второй сезон анимационного мультсериала «Звездные Войны: Галактика приключений».

В стриминговом сервисе Disney+ запланировано множество мероприятий среди которых интервью с актерами, совместные просмотры и обсуждения эпизодов, викторины и многое другое. Disney откроет доступ ко всем эпизодам саги, включая «Скайуокер. Восход», премьера которого состоялась в конце 2019 года, а также станет доступен документальный фильм «Галерея Disney: Мандалорец» и множество другого контента.

Во множестве цифровых сервисов сейчас действуют огромные скидки на фильмы, сериалы и игры из вселенной звездных войн. В Steam набор «Star Wars Complete Collection» из 26 игр можно приобрести со скидкой 74% за 7088 pуб. 1860,32 pуб., действуют скидки и на другие игры саги и даже дополнения DLC с героями звездных войн для других проектов. Скидка 40% действует на «Star Wars Jedi: Fallen Order», изданный 15 ноября 2019 года.

Скидки до 75% на все игры Star Wars действуют в сервисе Origin от Electronic Arts и в GOG от CD Projekt. А приобретая в Epic Games Store игру «Star Wars Jedi: Fallen Order» со скидкой в 40% вы бесплатно получаете экипировку Имперского штурмовика в Fortnite.

В дополнение к этому, Disney перезапустил многопользовательский режим в классическом Star Wars Battlefront 2004 года, что позволяет игрокам снова сражаться онлайн. В 2014 году Star Wars Battlefront утратил многопользовательскую поддержку из-за закрытия Gamespy. На этом этапе Star Wars Battlefront было уже 10 лет, а разработчика игры Pandemic Studios больше не существовало. В последние годы Disney инвестирует в обновление многих классических игр Star Wars и вот настал час Battlefront обрести новую жизнь.

Наряду с многопользовательским обновлением в игру добавлена поддержка четырех новых языков, включая французский, итальянский, немецкий, испанский и исправлены некоторые игровые проблемы.

Спешите воспользоваться скидками! Проверяйте и другие цифровые сервисы, любимые сайты с атрибутикой, интересные предложения Star Wars доступны с большими скидками повсеместно.