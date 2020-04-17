Игра Hitman Go стала бесплатной для Android и iOS
рекламаМобильная игра Hitman Go, до недавнего времени продававшаяся за 479 ₽, внезапно стала бесплатной для устройств под управлением Android и iOS (на момент публикации в сервисе наблюдается нестабильная работа). Hitman Go — пошаговая игра-головоломка. Название Go выбрано не случайно, видимо авторы хотели провести параллель с шахматами Го, и, действительно, игровой процесс Hitman Go напоминает шахматы. Все персонажи в игре выполнены в виде фигур, а уровни состоят из узлов и траекторий для перемещения. Каждый ход фигуры перемещаются на новый узел, заставляя игрока тщательно продумывать свои ходы и разрабатывать грамотный тактический план. Игровой процесс порадует разнообразностью, прохождение Hitman Go усложняется за счет того, что каждый противник обладает уникальным поведением. Включив смекалку на игровых локациях можно найти секретные проходы и зоны, помогающие в достижении цели. Игроку доступны различные инструменты маскировки и классический набор оружия наемного убийцы.
Hitman Go обладает отлично продуманными механиками и прекрасно приспособлена для мобильных устройств.
рекламаИгра была разработана Square Enix Montreal и выпущена в 2014 году. Сразу после релиза Hitman Go удостоился большого числа положительных отзывов различных изданий и высоких оценок критиков. На Canadian Videogame Awards Hitman Go удостоилась наград за лучший игровой дизайн и за лучшую игру на iOS.
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