Издание Híbridos y Eléctricos сообщает о мрачном прогнозе для немецкого автопрома. Президент Кильского института мировой экономики Мориц Шулярик уверен, что к 2030 году BMW, Mercedes и Volkswagen в привычном виде исчезнут.

Президент Кильского института мировой экономики Мориц Шулярик (Moritz Schularick) проанализировал состояние европейского автопрома и пришел к выводу, что традиционных игроков ждут трудные времена. Причина — не только переход на электричество, но и отставание от конкурентов в области программного обеспечения и искусственного интеллекта.

Шулярик утверждает: автомобильная индустрия больше не ограничивается производством машин. Теперь ключевую роль играет интеграция технологий, превращающих автомобиль в цифровой сервис. Немецкие концерны, которые десятилетиями считались эталонами качества, уступают более молодым компаниям из Азии в технологической гибкости. Под угрозой не просто продажи авто, а сами бизнес-модели.

Электрификация, по словам экономиста, лишь первый этап. Далее следуют изменения в цепочках поставок и отношениях с клиентами. Те, кто не сможет разрабатывать собственное ПО и конкурировать в сфере ИИ, рискуют безнадежно отстать.

Выход Шулярик видит в адаптации по примеру Volvo. После покупки шведской компании китайской Geely в 2015 году, она успешно встроилась в новые реалии. Немецкие бренды, считает он, тоже на это способны.

Реакция в Германии последовала незамедлительно. Президент Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller) назвала идею об исчезновении концернов абсурдной. При этом она не отрицает наличия серьезных вызовов, включая высокие цены на энергию и неблагоприятную политическую среду. Политик Джем Оздемир (Cem Özdemir) также отверг возможность перехода немецких компаний под иностранный контроль, но призвал объединить усилия для повышения конкурентоспособности сектора.