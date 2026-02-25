Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
Издание Híbridos y Eléctricos сообщает о мрачном прогнозе для немецкого автопрома. Президент Кильского института мировой экономики Мориц Шулярик уверен, что к 2030 году BMW, Mercedes и Volkswagen в привычном виде исчезнут.

Президент Кильского института мировой экономики Мориц Шулярик (Moritz Schularick) проанализировал состояние европейского автопрома и пришел к выводу, что традиционных игроков ждут трудные времена. Причина — не только переход на электричество, но и отставание от конкурентов в области программного обеспечения и искусственного интеллекта.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Шулярик утверждает: автомобильная индустрия больше не ограничивается производством машин. Теперь ключевую роль играет интеграция технологий, превращающих автомобиль в цифровой сервис. Немецкие концерны, которые десятилетиями считались эталонами качества, уступают более молодым компаниям из Азии в технологической гибкости. Под угрозой не просто продажи авто, а сами бизнес-модели.

Электрификация, по словам экономиста, лишь первый этап. Далее следуют изменения в цепочках поставок и отношениях с клиентами. Те, кто не сможет разрабатывать собственное ПО и конкурировать в сфере ИИ, рискуют безнадежно отстать.

Выход Шулярик видит в адаптации по примеру Volvo. После покупки шведской компании китайской Geely в 2015 году, она успешно встроилась в новые реалии. Немецкие бренды, считает он, тоже на это способны.

Реакция в Германии последовала незамедлительно. Президент Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller) назвала идею об исчезновении концернов абсурдной. При этом она не отрицает наличия серьезных вызовов, включая высокие цены на энергию и неблагоприятную политическую среду. Политик Джем Оздемир (Cem Özdemir) также отверг возможность перехода немецких компаний под иностранный контроль, но призвал объединить усилия для повышения конкурентоспособности сектора.

#электромобили #volkswagen #bmw #mercedes-benz #немецкий автопром #vda
Источник: hibridosyelectricos.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
2
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
1
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
В Южной Корее Мужчина проник в магазин и забрал три видеокарты общей стоимостью $14 000
+
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
Недорогие MacBook с процессорами серии «A» могут потеснить Windows-ноутбуки массового сегмента
+
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
6
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
4
Популярный магазин по ошибке указал возможную цену GTA 6 для ПК и Xbox на своём сайте
+
Пиратский экшен Windrose собрал миллион вишлистов после выхода демоверсии на Steam Next Fest
+
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
3
Энтузиаст упаковал игру в стиле Quake в файл размером 64 КБ
4
Компактный китайский кроссовер Jaecoo J6 на автовозе попал в объектив очевидцев в Москве
1
Dell снабдила металлическим замком разъём питания 12V-2x6 в фирменном ПК
+

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
110
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
22
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
43
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
26
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
+
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
1

Сейчас обсуждают

Bernigan
14:55
Ну и чё, где противоречие, АМД один из основных помимо каких то ещё компаний, и необязательно это Нвидиа и Интел, и необязательно они предлагают для магазина те же условия что АМД
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
OgoGoLog
14:52
Ну гугловская нейронка при вопросе в лоб сделала вывод по статьям из рунета. А поиск вообще отправил на Реддит, где по постам Mindfactory уже как год должна была закрыться из-за банкротства https://w...
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
Макс Поляков
14:50
Чувак, ты на чём торчишь, на этом самом галоперидоле, что бессвязную чушь пишешь вперемешку с русскими и английскими буквами?
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
Roditch
14:49
Кто всё это придумал и где этой терминологией пользуются?
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Bernigan
14:43
Ну смотри там iranpast, не переживай, а то припадок случится, придётся повышенную дозу галоперидола колоть
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
Макс Поляков
14:42
На реальной лжи таких же как и ты
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
Макс Поляков
14:41
Так пробовал лечиться или нет? На простой вопрос не в состоянии ответить, ты вообще дееспособный? P.S. Я так понимаю, что твой флейм и оффтоп уже никто не читает )))
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
Bernigan
14:40
Почему нет, нейрохрючево обучено на данных из интернета плюс поиск в реальном времени. Да и к тому же, это логика, если в магазе раскупают амд, а в остальном мире нет, и магаз при этом срёт этими отчё...
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
Chimbal Penetrator
14:40
Ну там места уже нет))).Но можно с левой стороны еще воткнуть к примеру Volvo,Grundig,обязательно эмблему Apple -как без нее ноуту такому крутому.Ну и что останется свободно,залепить чем нибудь.Да,кст...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
OgoGoLog
14:38
Нейрохрючево должно восприниматься как аргумент?
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter