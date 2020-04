Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайский компьютерный портал expreview.com провел сравнительное тестирование видеокарт NVIDIA GTX 1650 с памятью типа GDDR5 и GDDR6. Тестовые видеокарты были представлены Gigabyte GTX 1650 GAMING OC (1485/1815/2000 МГц) и Zotac GTX1650-4GD6 OC (1410/1620/1500 МГц). Единственное различие в спецификациях между двумя версиями видеокарт это используемый тип памяти и ее частоты, все остальные характеристики идентичны. Переход на GDDR6 память позволил увеличить эффективную частоту памяти с 8 до 12 ГГц и пропускную способность памяти со 128 до 192 ГБ\с.

Тестовый стенд был основан на процессоре Intel Core i5-9600K, материнской плате MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 с задержками 16-16-16-36. В качестве накопителя использовался твердотельный диск Samsung 970 EVO объемом 1 ТБ.

Видеокарты были протестированы в бенчмарках FireStrike, FireStrike Extreme и Time Spy тестового пакета 3DMark и в играх Assassin's Creed: Odyssey, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, Far Cry 5, GTA5, Borderlands 3, Hitman 2, Wolfenstein: Youngblood.

Наибольший прирост от замены памяти составил 12,5% в Assassin's Creed: Odyssey, наименьший — 2% в Hitman 2.

Видеокарту от Zotac удалось разогнать до 1610 МГц по чипу, при этом частота в турбо режиме составила 1820 МГц, и до 15 ГГц по памяти. Это позволило на 10% увеличить производительность в 3DMark FireStrike, до 11571 балла.

Оригинальная статья с большим числом фотографий находится по ссылке