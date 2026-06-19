Возможно бескабельное подключение к совместимой материнской плате.

Компания ASUS представила системы жидкостного охлаждения для процессора ROG Strix LC IV и ROG Strix SLC IV, сообщает Guru3D. В новых продуктах производитель сделал большой акцент на эстетике и возможностях персонализации, в частности, реализована поддержка бескабельного подключения системы охлаждения к материнской плате.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Охлаждающий моноблок ASUS ROG Strix SLC IV оснащается съёмным изогнутым дисплеем типа AMOLED с диагональю 6,67 дюйма. Разрешение дисплея 2400 на 1080 пикселей, частота обновления 60 Гц. Дисплей может использоваться для мониторинга и отображения контента. Дисплей подключается к моноблоку с помощью специального коннектора, без дополнительных проводов. Одновременно с флагманской системой ROG Strix SLC IV компания ASUS представила более доступный вариант ROG Strix LC IV с более компактным 3,5-дюймовым дисплеем, который встроен в охлаждающий моноблок.

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Для беспроводного подключения системы охлаждения используется фирменной 11-контактный коннектор ASUS Q-Connector, который располагается на совместимых материнских платах ASUS рядом с процессорным разъёмом и используется для питания, передачи данных и управляющих сигналов. На платах без Q-Connector придётся по-прежнему использовать кабели. Компания предупреждает: нельзя использовать Q-Connector и стандартное подключение по кабелю одновременно во избежание повреждения системы.

Отмечается, что системы охлаждения построены на базе новой платформы Asetek, оснащаются усиленными трубками в оплётке и небольшим вентилятором в охлаждающем блоке для обдува околосокетного пространства. Доступны варианты с радиаторами типоразмера 240 и 360 мм. Цены и региональная доступность пока не уточняются, рассматриваемые системы охлаждения относят к продуктам премиального уровня.