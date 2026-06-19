Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
ASUS выпускает новые СЖО для процессора ROG Strix SLC IV и ROG Strix LC IV с поддержкой Q-Connector
Возможно бескабельное подключение к совместимой материнской плате.
реклама

Компания ASUS представила системы жидкостного охлаждения для процессора ROG Strix LC IV и ROG Strix SLC IV, сообщает Guru3D. В новых продуктах производитель сделал большой акцент на эстетике и возможностях персонализации, в частности, реализована поддержка бескабельного подключения системы охлаждения к материнской плате.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Охлаждающий моноблок ASUS ROG Strix SLC IV оснащается съёмным изогнутым дисплеем типа AMOLED с диагональю 6,67 дюйма. Разрешение дисплея 2400 на 1080 пикселей, частота обновления 60 Гц. Дисплей может использоваться для мониторинга и отображения контента. Дисплей подключается к моноблоку с помощью специального коннектора, без дополнительных проводов. Одновременно с флагманской системой ROG Strix SLC IV компания ASUS представила более доступный вариант ROG Strix LC IV с более компактным 3,5-дюймовым дисплеем, который встроен в охлаждающий моноблок.

реклама

Для беспроводного подключения системы охлаждения используется фирменной 11-контактный коннектор ASUS Q-Connector, который располагается на совместимых материнских платах ASUS рядом с процессорным разъёмом и используется для питания, передачи данных и управляющих сигналов. На платах без Q-Connector придётся по-прежнему использовать кабели. Компания предупреждает: нельзя использовать Q-Connector и стандартное подключение по кабелю одновременно во избежание повреждения системы.

Отмечается, что системы охлаждения построены на базе новой платформы Asetek, оснащаются усиленными трубками в оплётке и небольшим вентилятором в охлаждающем блоке для обдува околосокетного пространства. Доступны варианты с радиаторами типоразмера 240 и 360 мм. Цены и региональная доступность пока не уточняются, рассматриваемые системы охлаждения относят к продуктам премиального уровня.

#asus #системы охлаждения #жидкостное охлаждение
Источник: guru3d.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
В ходе эксперимента 16-летний SSD SATA II выдержал запись 1 ПБ данных при паспортном ресурсе 40 ТБ
Глава Sonic Team сообщил о планах Sega закрыть серию Sonic в 2016 году
Исследователи определили новый срок окончания сложной жизни на Земле
AMD отменила выпуск флагманской видеокарты RX 9080 XT с 32 ГБ памяти
Метал-группа 80-х Saxon объявили мировое турне Gods of Thunder с 9-метровым механическим орлом
Bosch впервые представила мотор-ступицу для электровелосипедов
Энтузиаст сравнил fps на RTX 5080 с включённой и отключённой технологией ReBAR в современных играх
Сервисный центр отклонил гарантию на Sapphire RX 9070 XT NITRO+ после оплавления адаптера питания
Моддеры увеличили видеопамять GTX 1650 с 4 ГБ до 8 ГБ и получили прирост в God of War
Российский 300-метровый арктический танкер-перевозчик СПГ «Константин Посьет» принят в эксплуатацию
УЗГА: Российский тренировочный самолёт УТС-800 превосходит зарубежные Pilatus PC-7 и T-6 Texan
Мошенники в Китае начали применять более изощренный подход при продаже видеокарт NVIDIA
Телескоп Джеймса Уэбба выяснил экзотический химический состав Розовой планеты GJ504b
Anbernic представила новую портативную консоль RG 55G1 с дизайном в стиле Nintendo Switch Lite
Microsoft сообщила о предстоящем запуске Windows 11 26H2 и раскрыла ряд подробностей
Linux позволил запустить целый ряд современных игр на RX 580 на фоне проблем в Windows 11
Canyon представила прототип шоссейного велосипеда Predict с бортовым ИИ и радарами
Инди-хит Meccha Chameleon неожиданно сместил Forza Horizon 6 с вершины продаж Steam
Физик создал квантовую мини-вселенную для проверки происхождения времени

Популярные статьи

Почему Linux обречён на провал при использовании пакетных менеджеров и репозиториев
Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть
От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт
PlayStation 6 за $500 – тотальное доминирование Sony на игровом рынке в 2030 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter