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Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
Тестовую сборку оснастили процессором Core i5-13600K.
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Приключенческая экшен-игра Assassin’s Creed Black Flag Resynced, являющаяся ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag, дебютировавшей в 2013 году, станет доступна для геймеров 9 июля, но некоторые эксперты уже получили возможность протестировать её заранее, в том числе представитель YouTube-канала Karan Benchmarks, который провёл тесты на целом ряде бюджетных видеокарт Nvidia.

Источник фото: Polygon/Ubisoft

Тестовый ПК, снабжённый процессором Intel Core i5-13600K, под управлением ОС Windows 11 обеспечил следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • 1080p, пресет Ultra Low, Native TAA: GTX 1650 – 34 fps/28 fps
  • 1080p, пресет Ultra Low, FSR 3 Quality: GTX 1650 – 45 fps/38 fps
  • 1080p, пресет Ultra Low, FSR 3 Quality, FG 2x: GTX 1650 – 68 fps/60 fps
  • 1080p, пресет Low, Native DLAA: RTX 3050 – 42 fps/33 fps
  • 1080p, пресет Low, DLSS 4 Quality: RTX 3050 – 58 fps/44 fps
  • 1080p, пресет Low, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 3050 – 91 fps/74 fps
  • 1080p, пресет Medium, Native DLAA: RTX 3050 – 41 fps/32 fps
  • 1080p, пресет Medium, DLSS 4 Quality: RTX 3050 – 56 fps/41 fps
  • 1080p, пресет Medium, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 3050 – 86 fps/71 fps
  • 1080p, пресет High, Native DLAA: RTX 3050 – 37 fps/29 fps
  • 1080p, пресет High, DLSS 4 Quality: RTX 3050 – 46 fps/35 fps
  • 1080p, пресет High, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 3050 – 76 fps/64 fps
  • 1080p, пресет Ultra, Native DLAA: RTX 3050 – 28 fps/19 fps, RTX 3060 – 43 fps/36 fps, RTX 3060 Ti – 52 fps/44 fps, RTX 4060 – 49 fps/41 fps, RTX 5050 – 50 fps/41 fps
  • 1080p, пресет Ultra, DLSS 4 Quality: RTX 3050 – 36 fps/25 fps, RTX 3060 – 55 fps/44 fps, RTX 3060 Ti – 65 fps/51 fps, RTX 4060 – 64 fps/53 fps, RTX 5050 – 65 fps/52 fps
  • 1080p, пресет Ultra, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 3050 – 62 fps/46 fps, RTX 3060 – 91 fps/75 fps, RTX 3060 Ti – 104 fps/90 fps, RTX 4060 – 102 fps/44 fps, RTX 5050 – 103 fps/43 fps
  • 1080p, пресет Ultra, RTGI Ultra, Native DLAA: RTX 3060 – 33 fps/28 fps, RTX 3060 Ti – 39 fps/32 fps, RTX 4060 – 37 fps/30 fps, RTX 5050 – 38 fps/30 fps
  • 1080p, пресет Ultra, RTGI Ultra, DLSS 4 Quality: RTX 3060 – 44 fps/36 fps, RTX 3060 Ti – 51 fps/41 fps, RTX 4060 – 51 fps/43 fps, RTX 5050 – 53 fps/43 fps
  • 1080p, пресет Ultra, RTGI Ultra, DLSS 4 Quality, FG 2x: RTX 3060 – 75 fps/64 fps, RTX 3060 Ti – 88 fps/73 fps, RTX 4060 – 88 fps/38 fps, RTX 5050 – 87 fps/38 fps
  • 1440p, пресет Ultra, Native DLAA: RTX 3060 – 32 fps/26 fps, RTX 3060 Ti – 39 fps/32 fps, RTX 4060 – 35 fps/27 fps, RTX 5050 – 37 fps/30 fps
  • 1440p, пресет Ultra, DLSS 4 Balanced: RTX 3060 – 55 fps/45 fps, RTX 3060 Ti – 60 fps/48 fps, RTX 4060 – 61 fps/48 fps, RTX 5050 – 65 fps/53 fps
  • 1440p, пресет Ultra, DLSS 4 Balanced, FG 2x: RTX 3060 – 82 fps/70 fps, RTX 3060 Ti – 97 fps/81 fps, RTX 4060 – 88 fps/38 fps, RTX 5050 – 89 fps/38 fps
  • 1440p, пресет Ultra, RTGI Ultra, Native DLAA: RTX 3060 – 23 fps/20 fps, RTX 3060 Ti – 30 fps/24 fps, RTX 4060 – 27 fps/22 fps, RTX 5050 – 26 fps/22 fps
  • 1440p, пресет Ultra, RTGI Ultra, DLSS 4 Balanced: RTX 3060 – 41 fps/33 fps, RTX 3060 Ti – 50 fps/41 fps, RTX 4060 – 49 fps/41 fps, RTX 5050 – 48 fps/38 fps
  • 1440p, пресет Ultra, RTGI Ultra, DLSS 4 Balanced, FG 2x: RTX 3060 – 69 fps/58 fps, RTX 3060 Ti – 84 fps/73 fps, RTX 4060 – 75 fps/33 fps, RTX 5050 – 75 fps/33 fps
  • 2160p, пресет Ultra, DLSS 4 Performance: RTX 3060 – 45 fps/36 fps, RTX 3060 Ti – 57 fps/46 fps, RTX 4060 – 50 fps/41 fps, RTX 5050 – 50 fps/42 fps
  • 2160p, пресет Ultra, RTGI Ultra, DLSS 4 Performance: RTX 3060 – 40 fps/34 fps, RTX 3060 Ti – 47 fps/40 fps, RTX 4060 – 40 fps/33 fps, RTX 5050 – 38 fps/31 fps
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В целом, Assassin’s Creed Black Flag Resynced неплохо оптимизирована, поэтому даже GTX 1650 в разрешении 1080p обеспечивает приемлемую частоту кадров, хотя и на самых низких настройках, тогда как для более высокого качества графической составляющей понадобится как минимум RTX 3050 или даже RTX 3060.

#assassin’s creed black flag resynced
Источник: youtube.com
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