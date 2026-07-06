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kosmos_news
В России успешно провели первые официальные испытания лёгкого БПЛА с пилотом на борту
На дронопорте «Пушистый» в Корсаковском районе (Сахалин) квадрокоптер поднялся в воздух с человеком на борту, совершил успешный полет и приземление.
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В России впервые состоялись официальные испытания дрона с человеком на борту. Эксперимент прошел на дронопорте «Пушистый» (Сахалин), сообщает в своем Telegram-канале правительство Сахалинской области.
Фото: t.me/sakhgov

Испытания проходили в соответствии со всеми стандартными нормами регистрации. Полет контролировали специалисты компании «Аврора». Летательный аппарат «X SKY ONE V2» способен перемещаться в воздушном пространстве в двух режимах – как пилотируемое судно и как беспилотник. Пока что законы России не позволяют осуществлять перевозку пассажиров на беспилотных летательных аппаратах, но уже в следующем году, как ожидается, машина будет испытана и с несколькими людьми на борту.

Испытанная модель БПЛА может в будущем эксплуатироваться в качестве аэротакси и даже в какой-то степени заменить личный автотранспорт. Аппарат работает на электрической тяге. Данная модель развивает скорость до 50 км/ч и может находиться в воздухе не более 20 минут. Легкое воздушное судно оборудовано системой спутниковой навигации, обеспечивающей автономный полет по установленным оператором маршрутам.

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Компания «Аврора – БАС» отметила преимущества таких сверхлегких летательных аппаратов массой до 115 кг. Среди них:

  • максимально удобное и интуитивно понятно управление,
  • отсутствие необходимости в получении специальных летных документов пилоту,
  • повышенная эффективность по сравнению с другими транспортными средствами.

Воздушному судну не требуется бензин, и в целом работа на электромоторе гораздо дешевле, чем на традиционном топливе.

#россия #техника #авиация #беспилотник #дрон
Источник: aex.ru
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