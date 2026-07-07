Новинка снабжена 32 ГБ оперативной памяти.

Ноутбук Swift 16 AI производства Acer на базе 16-ядерного процессора Intel Panther Lake появился в продаже в США, пишет издание VideoCardz. Новинка, оснащённая процессором Intel Core Ultra X9 388H, 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880x1800 точек, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, оперативной памятью LPDDR5X объёмом 32 ГБ и твердотельным NVMe-накопителем на 1 ТБ в магазине Best Buy предлагается за 1900 долларов США.

Источник фото: VideoCardz

Ноутбук снабжён аккумуляторной батареей ёмкостью 70 Вт·ч, которая в тесте MobileMark 30 обеспечила до 14 часов работы в автономном режиме. Новинку оснастили двумя разъёмами Thunderbolt, двумя портами USB Type-A, HDMI, слотом для карт памяти microSD и тачпадом с тактильной отдачей.

Источник фото: VideoCardz

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Устройство поддерживает стандарты беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В комплект поставки также входит активный стилус. Вес ноутбука составляет 1,55 кг. Процессор Core Ultra X9 388H в составе Acer Swift 16 AI имеет четыре производительных, восемь эффективных и четыре ядра с низким энергопотреблением, 18 МБ кэш-памяти и встроенную графику Intel Arc B390 с 12 ядрами Xe.