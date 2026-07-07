Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Вечер пятницы. Вы открываете свой аккуратно собранный каталог. На вас смотрят обложки Бергмана, строгие портреты героев Тарковского, гипнотическая симметрия Кубрика. Спустя пятнадцать минут скроллинга палец привычно жмёт на «плей», и вот уже в сотый раз Арнольд Шварценеггер обещает вернуться, а Джек Воробей вновь шатается по палубе. Знакомая ситуация? Это не ваша персональная лень. Это фундаментальный конфликт между устройством нашей психики и искусством.
Когнитивный бензин
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Разговоры о том, что «кино не для всех» или «это элитарное искусство», часто воспринимаются как снобизм. Но если отбросить культурный багаж, мы столкнемся с голой физиологией. Наш мозг — самый энергозатратный орган. К концу стандартного восьмичасового рабочего дня, наполненного совещаниями, дедлайнами и потоком информации из мессенджеров, префронтальная кора, отвечающая за сложный анализ и принятие решений, истощена. Мы находимся в состоянии когнитивной усталости.
Настоящее авторское кино, великое и сложное, по своей сути является нейронным тренажером. Нелинейный нарратив заставляет вас постоянно удерживать в голове несколько временных линий и причинно-следственных связей. Асинхронный или диссонансный монтаж намеренно рвет привычную ткань восприятия. Когда в кадре классического детектива звучит выстрел, ваш мозг знает схему: вот жертва, вот сыщик, сейчас будет погоня. Когда же у Тарковского камера замирает на колышущейся траве под шум ветра на несколько минут, мозг впадает в панику: где нарратив? Куда смотреть? Какую эмоцию извлекать?
Для обработки такого контента требуется колоссальная психическая энергия. Это буквально работа. Зритель должен достраивать смыслы, интерпретировать образы, находиться в диалоге с автором. И если бак вашего «когнитивного бензина» пуст, попытка посмотреть Бергмана вызовет не катарсис, а отторжение и сонливость. Это не потому, что фильм скучный, а потому, что ваш организм перешел в режим энергосбережения и блокирует задачи, не обещающие быстрой награды.
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Эмоциональный фастфуд
Теперь посмотрим на «Терминатора 2», «Пиратов Карибского моря» или получасовой стендап на YouTube. Называть это «плохим» кино некорректно. Технически «Терминатор 2» — это математически выверенный продукт высочайшего качества. Правильнее назвать это «комфортной едой» для ума. Такие фильмы построены на драматургии, которую нейробиологи называют «нарративом предсказуемого вознаграждения».
Когда вы пересматриваете любимый боевик в сотый раз, удовольствие вы получаете не от новизны, а именно от подтверждения прогноза. Мозг знает, что трудностей не будет. Он знает, что герой выживет, шутка прозвучит в нужный момент, а в конце титры пойдут под жизнеутверждающий трек. Это дает чувство контроля.
Великое кино часто отказывает зрителю в катарсисе или предлагает горькую, амбивалентную эмоцию. Оно не дает ответов, оно ставит вопросы. А человек, чья нервная система перегружена стрессом реального мира, не хочет вопросов. Он хочет, чтобы кинематограф выполнял функцию психотерапевтического пледа.
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Самоканнибализм и парадокс вины
Самое токсичное чувство, которое рождается в этой ситуации, — это чувство вины. Мы костерим себя за то, что деградируем, что меняем духовную пищу на попкорн-развлечение. Но этот внутренний самоканнибализм только ухудшает ситуацию. Психологический механизм прост: как только просмотр фильма превращается в обязанность, мозг включает защитный блок. Срабатывает эффект сопротивления, знакомый каждому, кто пытался заставить себя есть полезную брокколи, когда в холодильнике лежит пицца.
Вы не обязаны быть синефилом в моменте выживания. Если ваш день прошел под эгидой решения конфликтов и многозадачности, попытка насильно «окультуриться» не сделает вас лучше. Она сделает вас раздражительным, а фильм вы закроете на середине, повесив на него ярлык «нудного».
В одном из предыдущих материалов мы разбирали феномен восприятия фильмов Терренса Малика и пришли к важному выводу: «скучно» — это характеристика не фильма, а момента соприкосновения зрителя с экраном. Когда вы говорите, что какая-то признанная классика «скучная», перевод этого сообщения следующий: «Я пришел за одной эмоцией, а фильм предлагает мне другую или, что хуже, требует, чтобы я поработал сам».
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В масскульте существует негласный контракт: вы платите вниманием, вам продают эмоцию под ключ. Страх, смех, возбуждение расфасованы по сценам с точностью до секунды. Артхаус и великое кино этот контракт разрывают. Они говорят: «Я не буду тебя развлекать. Я предоставлю тебе пространство, а что ты в нем почувствуешь — твоя личная драма». Искусство Малика требует медитативного соучастия. Оно не продает переживания, оно создает условия для их возникновения. Но если зритель перегрет, опустошен или тревожен, он не способен войти в это состояние. Возникает диссонанс, который и маркируется словом «скука». На деле это блокировка. Мозг не получает легкого топлива и отключает сеанс связи.
Как вернуть великое в свою жизнь без насилия
Выход есть, и он не в отказе от легких удовольствий. Иногда «плохой» фильм вечером — это гигиеническая необходимость. Но если вы чувствуете, что пыль на ваших полках с классикой превращается в бетонный слой, попробуйте сменить стратегию. Перестаньте заходить в сложное кино как в горячую ванну после тяжелого дня. Заходите в него как в спортзал — на свежую голову. Возможно, лучшим временем для Тарковского станет субботнее утро, когда мозг еще не забит информационным шумом, а ресурс внимания полон.
Важно также перестать дробить кино. Великие фильмы редко создавались для просмотра на кухне под нарезку салата или с паузами на проверку телефона. Чтобы по-настоящему насладиться фильмом, нужно договориться с собой и посвятить ему два часа в тишине и темноте. Если вы не готовы к этому, лучше включите стендап. Вы получите удовольствие, и чувство вины отступит. Потому что уважение к искусству начинается не с истязания себя сложными темами, а с трезвой оценки своих возможностей. Иногда самый взрослый поступок — отложить Бергмана до лучших времен и с чистой совестью получить удовольствие от того, как робот из будущего спасает мир.
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