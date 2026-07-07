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Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
Тестовую сборку снабдили 16 ГБ ОЗУ.
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Кризис на компьютерном рынке застал некоторых геймеров врасплох, так как цены на ряд компонентов для ПК заметно возросли всего за несколько месяцев, вынудив пользователей обратить внимание на сборки прошлых поколений. Энтузиаст YouTube-канала Adrian's Tech Base протестировал один из таких ПК, оснастив его 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-2600, дебютировавшим в 2011 году, видеокартой GeForce RTX 3070, запущенной в 2020 году, и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR3.

Источник фото: Amazon

Процессор тестировался как в стандартном режиме, достигая частоты 3,5 ГГц по всем ядрам, так и в разгоне (OC) с максимальной частотой до 3,9 ГГц (для всех ядер). Оперативная память в обычном режиме работала на частоте 1600 МГц, а в разгоне — 1866 МГц. Энтузиаст отмечает, что в ряде сценариев разогнанный CPU сбрасывал частоту до 3,7-3,8 ГГц, что, судя по всему, было связано с ограничениями по энергопотреблению.

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В разрешении 1080p тестовая сборка под управлением ОС Windows 11 обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Counter-Strike 2 (низкие настройки, высокое качество теней): Core i7-2600 – 161 fps/87 fps, Core i7-2600 (ОС) – 183 fps/85 fps
  • Red Dead Redemption 2 (ползунок качества 50 %): Core i7-2600 – 52 fps/39 fps, Core i7-2600 (ОС) – 50 fps/38 fps
  • Fortnite (низкие настройки, Epic VD): Core i7-2600 – 110 fps/52 fps, Core i7-2600 (ОС) – 129 fps/56 fps
  • Warthunder (пресет Movie): Core i7-2600 – 126 fps/38 fps, Core i7-2600 (ОС) – 161 fps/42 fps
  • Cyberpunk 2077 (средние настройки RT, DLSS Quality): Core i7-2600 – 37 fps/22 fps, Core i7-2600 (ОС) – 43 fps/24 fps
  • Clair Obscur: Expedition 33 (низкие настройки): Core i7-2600 – 36 fps/27 fps, Core i7-2600 (ОС) – 41 fps/29 fps
  • Helldivers 2 (пресет Ultra): Core i7-2600 – 58 fps/45 fps, Core i7-2600 (ОС) – 65 fps/49 fps
  • Dying Light: The Beast (средние настройки): Core i7-2600 – 70 fps/47 fps, Core i7-2600 (ОС) – 72 fps/51 fps
  • Forza Horizon 6 (средние настройки): Core i7-2600 – 40 fps/38 fps, Core i7-2600 (ОС) – 50 fps/37 fps
  • Gothic 1 Remake (низкие настройки): Core i7-2600 – 35 fps/8 fps, Core i7-2600 (ОС) – 40 fps/21 fps

Тесты показывают, что процессор Core i7-2600 в паре с видеокартой RTX 3070 обеспечивает приемлемые и даже высокие показатели частоты кадров во всех представленных играх, хотя в целом ряде случаев приходится заметно снижать настройки, а разгон CPU позволяет значительно повысить fps, добившись более плавного игрового процесса.

Энтузиаст отмечает, что в настоящее время выбирать Core i7-2600 следует лишь в случае его низкой стоимости, тогда как при чуть большем (хоть и ограниченном) бюджете стоит обратить внимание на более современные модели с поддержкой DDR3.

#core i7-2600
Источник: youtube.com
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