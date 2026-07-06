Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) на выставке «Иннопром — 2026» обозначила позицию по двум ключевым вопросам, связанным с эксплуатацией самолётов SSJ-100. Зарубежная авионика на действующих лайнерах будет сохранена, а ранее опубликованные данные о затратах на замену двигателей, по заявлению руководства, не соответствуют действительности.

Генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха на выставке «Иннопром — 2026» заявил, что иностранное бортовое оборудование на эксплуатируемых SSJ-100 не требует замены. По его словам, зарубежные авиационные системы продолжают проходить плановое техническое обслуживание и ремонт в штатном режиме. Аналогичная ситуация, как отметил глава корпорации, наблюдается и с авионикой иностранных воздушных судов, которые выполняют рейсы в России — никаких проблем с их обслуживанием не возникает.

Изображение: yakovlev.ru

«По иностранным компонентам в авионике Superjet не импортозамещённой версии такой проблемы на сегодняшний момент нет. Она работает, обслуживается, ремонтируется», — пояснил Бадеха.

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Основным ограничением для дальнейшей эксплуатации предыдущих версий SSJ-100 оставались двигатели. Глава ОАК подчеркнул, что этот вопрос уже решён, и рисков прекращения полётов в ближайшие десятилетия не ожидается. В качестве следующего этапа рассматривается ремоторизация части существующего парка. Ранее Минпромторг сообщил о выделении финансирования на опытно-конструкторские работы в 2026–2027 годах, направленные на перевод самолётов с российско-французских двигателей SaM146 на полностью отечественные ПД-8.

Отдельно Вадим Бадеха прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что программа ремоторизации примерно 50 самолётов может обойтись в 115 млрд рублей. В ОАК эти данные назвали недостоверными. «Оценки, которые прозвучали в "Коммерсанте", — мы точно можем сказать, что это никакого отношения к реальности не имеет. Стоимость двигателя сегодня известна, стоимость модификации известна. Это точно укладывается в обычную экономику, и ни о каких сотнях миллиардов или десятках миллиардов речи быть не может, это неверная информация», — заявил Бадеха.

При этом глава ОАК уточнил, что ремоторизация потребуется примерно 50–100 самолётам SSJ-100, однако точных цифр затрат называть не стал. В корпорации подчёркивают, что реальные параметры программы уже рассчитаны и находятся в рамках стандартной экономики подобных проектов.