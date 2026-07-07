Сообществ экоактивистов не в восторге

Компания SpaceX в период с декабря 2025 года по май 2026 года вывела с орбиты и уничтожила в атмосфере Земли 260 спутников Starlink. Об этом говорится в полугодовом отчете, направленном в Федеральную комиссию по связи США (FCC). Источник изображения: ChatGPT Из уничтоженных спутников 176 относились к первому поколению Starlink, остальные – ко второму. После завершения срока службы аппараты используют остатки топлива для контролируемого снижения, в результате которого полностью сгорают в плотных слоях атмосферы. Такой способ позволяет избежать падения крупных обломков на поверхность Земли, однако специалисты всё чаще задаются вопросом, какое влияние оказывают продукты сгорания тысяч космических аппаратов на химический состав верхних слоёв атмосферы.

Сегодня группировка Starlink насчитывает более 10 тысяч спутников, а в перспективе SpaceX намерена увеличить ее до 42 тысяч космических аппаратов При этом срок службы большинства спутников составляет около пяти лет, поэтому регулярная замена становится неотъемлемой частью работы системы. По оценкам экспертов, в отдельные периоды SpaceX выводит из эксплуатации сразу несколько спутников ежедневно.

На фоне роста числа запусков усиливаются и дискуссии вокруг экологического регулирования космической отрасли. Исследователи призывают провести более детальное изучение последствий массового сгорания спутников, однако FCC, напротив, предлагает освободить космические проекты от экологической экспертизы в рамках Закона о национальной экологической политике (NEPA). В ведомстве считают, что деятельность в космосе носит экстерриториальный характер (является неприкосновенной и не подлежит государственному вмешательству) и не подпадает под действие этого законодательства.