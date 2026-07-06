Иногда, когда на моем ПК не запускается ни одной игры в течение пары месяцев, я спрашиваю себя: «А могу ли я еще называться ПК-геймером?» Может быть, продать свой компьютер на базе видеокарты GeForce RTX 3060 и процессора Ryzen 5 5600X, пересесть на ультрабюджетный ПК на базе Ryzen 3 2200G и делать то же самое? Сидеть в интернете, смотреть фильмы, слушать музыку и писать блоги.

Но всегда после таких периодов потери интереса к играм я натыкаюсь на какую-либо старенькую игру и не могу оторваться от нее месяц и даже больше. Обычно это не слишком сложные игры с большими открытыми мирами, на доскональное прохождение которых требуется 60-80 часов и более. Вот и в этот раз я нашел такую игру. Ею стала Assassin’s Creed Odyssey, довольно старая игра, вышедшая восемь лет назад.

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И я сам не заметил, как провел в ней уже более месяца. Я начал ее прохождение в конце мая, а сейчас уже на дворе июль, и каждый вечер в течение этого времени я провожу в этом огромном мире Древней Греции по часу, а то и два. Первое время в Assassin’s Creed Odyssey ощущалась не слишком навороченная графика, а на изучение всех игровых механик у меня ушло несколько часов.

Разработчики, студия Ubisoft Quebec, попытались впихнуть в эту игру столько всего, что поначалу разбегаются глаза. Тут и три ветки прокачки персонажа с массой перков, как в заправской RPG. Вы можете прокачивать лучника, бойца ближнего боя, скрытного ассасина, действующего кинжалами, да еще модифицировать урон, добавляя пламя или яд. Можно комбинировать перки из разных веток, делая универсального бойца.

А еще в игре есть прокачка вашего корабля и набор крутых NPC в команду, охотники за головами, которые будут разыскивать вас, захваты целых регионов, поиск культистов и, конечно же, множество крутой брони и оружия, которые можно прокачивать двумя способами. Одним словом, игра просто необъятная, и более чем за месяц я прокачался только до 24 уровня.

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Если не бежать по главной ветке квестов, а просто исследовать мир, то прокачка персонажа будет не слишком быстрой, а интересных мест на карте, отмеченных знаком вопроса, очень много. Я стараюсь не использовать быстрое перемещение, редко сажусь на лошадь и просто путешествую по красивому миру Древней Греции, ища интересные места и побочные квесты. Да, спустя несколько часов игры понимаешь, что графика в игре хоть и немного устарела, но работа художников и 3D-моделлеров была проделана на очень высоком уровне.

Мир игры очень красив и прорисован до мельчайших деталей, которые начинаешь замечать только тогда, когда перестаешь бежать по сюжетной ветке квестов, прыгая из одного региона в регион с помощью системы быстрого перемещения. Думаю, на прохождение Assassin’s Creed Odyssey у меня уйдет еще месяц, и после его завершения я начну игру с похожим, в чем-то медитативном геймплеем. Который не будет требовать сильного напряжения при игре вечером, когда хочется расслабиться. Поэтому такие игры, как Elden Ring или Sekiro: Shadows Die Twice, я сразу отметаю.

Еще из списка потенциальных игр для долгого и спокойного прохождения я исключаю Assassin`s Creed Origins, несмотря на очень большую похожесть на игру Assassin’s Creed Odyssey. Ну вот почему-то «не зашла» мне эта игра. Еще я отложу на пару лет перепрохождение The Elder Scrolls V: Skyrim, я начинал его проходить уже такое множество раз, при этом не дойдя даже до середины игры, что помню там каждый камешек и ручеек.

Итак, в моем списке должны оказаться те игры, где можно настроить уровень сложности так, чтобы не терять интерес к игре, но и не слишком напрягаться. Мир игры должен быть достаточно большим, и она должна без проблем идти на моем уже довольно стареньком ПК. И вот какие игры я подобрал.

Assassin’s Creed Valhalla

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Assassin’s Creed Valhalla погружает в эпоху викингов. Мы ведём свой клан сквозь суровые северные земли, строим поселение, участвуем в набегах и распутываем хитросплетения древних культов — история здесь сплетается с личной драмой вождя. Я забросил прохождение Assassin’s Creed Valhalla несколько месяцев назад, но у меня остались сохранения, да и сюжет я прекрасно помню. Так что эта игра — главный кандидат на прохождение после Assassin’s Creed Odyssey.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 — это неспешное, но напряжённое путешествие по Дикому Западу вместе с бандой Ван дер Линде, где каждый выбор отзывается эхом в судьбах людей, а мир живёт своей жизнью — от случайных встреч до переменчивой погоды. Я собираюсь пройти эту игру уже несколько лет, но всё не доходят руки. И, похоже, она лучше других подходит для того, чтобы засесть в нее на пару месяцев.

Far Cry 4

Far Cry 4 переносит нас в вымышленный Кират, где горы и джунгли скрывают не только дикую природу, но и противостояние двух харизматичных лидеров. И нам предстоит лавировать между ними, меняя ход гражданской войны. Эту игру я проходил уже пару раз, но все равно тянет еще раз устроить забег по джунглям и горам хотя бы на пару недель. А еще стрельба в этой игре выполнена просто великолепно.

Far Cry 6

В Far Cry 6 действие разворачивается на тропическом Яре — острове, охваченном революцией. Здесь борьба за свободу переплетается с личными мотивами, а арсенал самодельного оружия и партизанские тактики становятся ключом к выживанию. Несмотря на низкие оценки игроков, Far Cry 6 — добротная игра с большим миром. Как-то я наиграл в нее часов 10 и не нашел особых недостатков.

Rise of the Tomb Raider

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Rise of the Tomb Raider рассказывает о становлении Лары Крофт как искательницы приключений — заснеженные просторы Сибири, древние гробницы и погони создают атмосферу напряжённого поиска истины среди руин забытых цивилизаций. После моего первого прохождения Rise of the Tomb Raider прошло уже 10 лет, помню, как проходил ее на только что купленной GeForce GTX 1060 и восхищался графикой. Так что время для перепрохождения уже подошло.

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider сталкивает Лару с мрачными тайнами древних майя и надвигающимся апокалипсисом. Героиня всё чаще полагается не на силу, а на хитрость, растворяясь в тенях и разгадывая головоломки, от которых зависит судьба мира. Shadow of the Tomb Raider вроде бы вышла совсем недавно, а незаметно пролетело уже восемь лет, за которые я так и не поиграл в нее, запуская только бенчмарк для проверки разгона процессора и видеокарты.

Horizon: Zero Dawn

Horizon: Zero Dawn открывает мир, где природа вернула себе почти все земли, где раньше была цивилизация, а среди лесов и руин бродят машины, похожие на зверей. Элой, изгнанница из племени, ищет ответы о прошлом человечества, осваивая охоту и древние технологии. Horizon: Zero Dawn я с удовольствием прошел в 2022 году, на только что купленной GeForce RTX 3060, и уже снова хочу побродить по пустошам и лесам этого странного мира.

Dying Light 2

Dying Light 2 ставит игрока в центр постапокалиптического города, где ночь — время наибольшей опасности. Паркур и импровизированное оружие помогают выживать среди заражённых, а судьба мегаполиса зависит от наших решений и союзов с разными фракциями. Первая часть игры мне понравилась, так что, учитывая, что я люблю зомби-тематику, Dying Light 2 пройду обязательно.

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls III: Morrowind — это погружение в загадочный Вварденфелл с его причудливыми ландшафтами и чуждой культурой. Здесь нет привычных указателей - путь прокладывается через книги, слухи и собственные ошибки, а магия и артефакты ощущаются по-настоящему редкими и могущественными. Это самая сложная игра из всей моей подборки, прокачка в ней настолько нелогична, что можно «запороть» персонажа и сделать его нежизнеспособным. Но я так давно не возвращался в Morrowind, что устоять будет очень сложно.

The Witcher 3: Wild Hunt

С момента прохождения мною легендарной игры The Witcher 3: Wild Hunt тоже прошло почти 10 лет, так что вполне можно освежить воспоминания и вернуться в этот огромный и захватывающий мир. Но, учитывая, что первое прохождение затянулось у меня аж на три месяца, то, начав проходить The Witcher 3: Wild Hunt, я не выполню «план» по другим играм, но не беда, перенесу остальные из списка на 2027 год.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 рисует Найт-Сити как город, где блеск неоновых огней соседствует с безысходностью окраин. Ви, наёмник с имплантами, оказывается втянут в историю, способную изменить судьбу мегаполиса, а уличные банды, корпорации и призраки прошлого диктуют свои правила игры. Игра Cyberpunk 2077 так долго стояла на моем ПК для тестов, что я уже накатал по улицам Найт-Сити часа два-три, но сюжет проходить еще даже и не начинал, воспользовавшись чужими сохранениями.

Fallout 4

Fallout 4 помещает нас в мир после ядерной катастрофы, где руины погибшей Америки населены мутантами, рейдерами и выжившими общинами. Нам предстоит не просто сражаться, но и отстраивать поселения, налаживать связи и решать, каким станет будущее пустоши. Пару лет назад я «медитировал» в Fallout 4 аж целых два месяца, как сейчас делаю это в Assassin’s Creed Odyssey. Но так и не прошел до конца и не распробовал высокоуровневый контент, поэтому уже вполне можно вернуться в этот мир.

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance предлагает прожить жизнь простого сына кузнеца в средневековой Богемии. Здесь нет магии и чудовищ, зато есть суровая реальность рыцарских турниров, политических интриг и повседневных забот, где каждое решение влияет на репутацию и исход событий. Как и Red Dead Redemption 2, Kingdom Come: Deliverance уже давно есть в моем списке игр на прохождение, но руки до нее так и не дошли. А еще и геймплей там будет посложнее, чем в играх от Ubisoft. Но если мне понравится первая часть, то потом можно будет сразу начать проходить недавно вышедшую Kingdom Come: Deliverance II.

Итоги

Итак, список получился неплохой, и все эти игры без проблем пойдут на старенькой GeForce RTX 3060. Исключая разве что довольно требовательную Kingdom Come: Deliverance II. А если вы выбираете себе видеокарту летом 2026 года и играете в основном в подобные одиночные игры, то можно вполне обойтись GeForce RTX 5050, которая по производительности обгоняет GeForce RTX 3060. Но лучше, конечно же, доплатить и взять GeForce RTX 5060.

А если вы хотите, чтобы ПК справлялся с одиночными играми еще очень долго, то обратите внимание на GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ или Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. С этими видеокартами, если играть в разрешении 1080p, про апгрейд можно забыть лет на пять. И в конце я предложу вам прочесть еще несколько записей в моем блоге:

12 требовательных игр с роскошной графикой, ради которых стоит купить GeForce RTX 5070

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза

Как я попытался добавить в игровой ПК дополнительные SATA-порты, а получил кучу проблем

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