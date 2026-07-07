Компании продлили стратегическое партнёрство

Американский производитель полупроводников Broadcom и корпорация Apple заключили новое долгосрочное соглашение, продлив сотрудничество по разработке и поставкам специализированных микросхем до конца 2031 года. Расширение партнерства должно обеспечить Apple стабильные поставки ключевых компонентов для будущих поколений устройств, а Broadcom – сохранить статус одного из важнейших поставщиков технологического гиганта. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСогласно документам, поданным Broadcom в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компании продолжат совместную разработку и производство линейки специализированных ASIC-чипов, которые будут использоваться в нескольких поколениях продуктов Apple. Финансовые условия сделки не раскрываются, однако аналитики отмечают, что соглашение снимает опасения инвесторов относительно возможного отказа Apple от компонентов Broadcom в пользу собственных разработок.

Broadcom остаётся многолетним партнером Apple, поставляя компании радиочастотные модули, чипы для Wi-Fi и Bluetooth, а также другие сетевые компоненты, используемые в iPhone, iPad и других устройствах. Несмотря на активное развитие собственной линейки процессоров Apple Silicon и создание собственных модемов, компания по-прежнему нуждается в сложных специализированных решениях Broadcom, заменить которые в ближайшей перспективе будет непросто.

По оценкам аналитиков, Apple обеспечивает около 20% годовой выручки Broadcom, поэтому продление сотрудничества имеет стратегическое значение для обеих компаний. Для Apple контракт гарантирует стабильность поставок на фоне высокого спроса на полупроводники, вызванного развитием искусственного интеллекта, тогда как Broadcom получает долгосрочную уверенность в сохранении одного из крупнейших заказчиков.