Конструктивной особенностью Apex является применение оптимизированного планера из углеродного волокна и специализированного программного обеспечения, координирующего работу векторов тяги.

Немецкая инжиниринговая компания Quantum Systems, развивающаяся при поддержке автомобильного концерна Porsche SE, объявила об установлении неофициального мирового рекорда скорости для аппаратов с аккумуляторным питанием: в ходе полевых испытаний дрон Apex Recordhunter разогнался до 699 км/ч в горизонтальном полете.

Источник изображения: Quantum Systems

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26 июня команда инженеров подразделения N3XT (входит в состав Quantum Systems) провела тестирование технологического демонстратора Apex Recordhunter. Зафиксированный показатель в 699 км/ч превосходит действующий официальный мировой рекорд для электрических дронов — 657,59 км/ч, установленный в 2025 году аппаратом Peregreen V4 южноафриканских разработчиков Люка и Майка Беллов. Результат также превышает показатель пилотируемого электросамолета Rolls-Royce Spirit of Innovation, составляющий 555,9 км/ч. Ранее австралийская команда разработчиков заявляла о достижении дроном Blackbird скорости 730 км/ч, однако этот полет выполнялся по ветру и не прошел процедуру верификации.

Результат полета Apex Recordhunter на данный момент ожидает официального подтверждения от Международной авиационной федерации (FAI) и Книги рекордов Гиннесса. Сертификация с участием комиссии запланирована на ближайшие недели.

Аппарат разрабатывался в течение года. В его силовой установке используются специализированные аккумуляторные батареи производства V4Smart GmbH — дочерней компании автомобильного концерна Porsche AG. Материнская структура Porsche SE выступает инвестором Quantum Systems; ранее холдинг вложил в развитие производителя беспилотников средства, исчисляемые двузначным числом миллионов евро.

Источник изображения: Quantum Systems

Проект Apex Recordhunter ориентирован на практическое применение в военной сфере. Аппарат является базой для тестирования инженерных решений, которые будут интегрированы в системы противовоздушной обороны. Разработка скоростных дронов-перехватчиков обусловлена технической необходимостью поражения ударных беспилотников, способных развивать скорость 400–500 км/ч.

Дальнейшей реализацией программы занимается украинская дочерняя структура Quantum Systems — компания WIY Drones. В рамках тестирования новых систем WIY Drones проведет собственные испытания для фиксации двух национальных рекордов скорости. В тестах будут задействованы FPV-перехватчик STRILA (в категории полета с полезной нагрузкой массой 0,5 кг) и зенитный дрон SPYS. Обе платформы создаются для противодействия высокоманевренным воздушным целям с учетом боевого опыта применения БПЛА.

Quantum Systems выступает поставщиком разведывательных систем (включая аппараты серии Vector). Разработки N3XT и инициативы WIY Drones направлены на расширение портфеля аппаратных решений компании для кинетического перехвата воздушных целей.