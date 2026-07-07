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kosmos_news
Земля отдалилась на максимальное расстояние от Солнца
6 июля планета оказалась в самой дальней точке своей орбиты от Солнца, однако это не повлияет на погоду в ближайшее время.
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В понедельник, 6 июля, примерно в 20:30 мск, Земля оказалась в самой дальней точке своей орбиты от Солнца. Афелий — это момент, когда расстояние нашей планеты от Солнца достигает своего максимума за год. Противоположностью афелию является перигелий — момент, когда расстояние между Землей и звездой минимально.
Изображение: нейросеть qwen

Земля достигла расстояния в 152 087 774 км от Солнца. Орбита Земли имеет такую форму, что расстояние нашей планеты от Солнца меняется примерно на три процента в течение года. Ранее в этом году, а именно 3 января, произошел перигелий. В тот день Земля находилась на расстоянии 147 099 895 км от Солнца. Разница от текущего положения составляет приблизительно 4 987 879 км.

Сейчас Земля движется с наименьшей скоростью на протяжении всей своей орбиты. Это согласуется со вторым законом Кеплера. Наша планета достигает афелия в середине лета. Это ясно демонстрирует, что времена года не определяются расстоянием от Солнца. Сезонность обусловлена наклоном оси Земли (23,5°), а не расстоянием до звезды. Поскольку Земля движется медленнее всего в самой дальней точке своей орбиты, этот сезон является самым длинным в Северном полушарии. Лето в Северном полушарии почти на пять дней длиннее зимы.

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Однако в Южном полушарии лето приходится на период, близкий к перигелию, поэтому теоретически оно должно быть более интенсивным, чем лето в Северном полушарии. Однако на практике этот эффект нивелируется обширными океанами на юге, которые медленно поглощают и выделяют тепло. Афелий приходится примерно на две недели после июньского равноденствия, а перигелий — примерно на две недели после декабрьского равноденствия. Эти даты со временем сдвигаются примерно на один день каждые 58 лет из-за медленных изменений формы и ориентации орбиты Земли под влиянием гравитации Луны и планет.

В афелии наблюдаемый солнечный диск немного меньше, чем в январском перигелии. Разница в угловом диаметре Солнца между перигелием и афелием составляет около 3–3,6 процента, что соответствует угловому диаметру около 32,7 угловых минут в перигелии и около 31,5 угловых минут в афелии. Однако эта разница незаметна для наблюдателя. Когда наша планета находится в афелии, она получает почти на 7 процентов меньше солнечной радиации, чем в перигелии. Однако это не приводит к снижению температуры. Этот эффект смягчается океанами, атмосферой и так называемой тепловой инерцией планеты.

#наука #астрономия #земля #солнце
Источник: life.ru
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