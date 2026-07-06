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Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю

Поклонники платформы выражают сильное недовольство действиями производителя из-за изменения правил потребления контента.
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Последняя неделя выдалась жаркой и удивительной для PlayStation. Sony официально закрывает магазин PS3, отказывается выпускать игры на физических дисках, перестает субсидировать будущие консоли, изымает у владельцев цифровые фильмы без компенсации, повышает стоимость подписки и вводит онлайн-проверку лицензий. Но гнев поклонников бренда с каждым днем только нарастает. Дотошные любители игровой станции уличили Sony в манипуляциях и подтасовке цифр. Народное возмущение набирает обороты с неимоверной скоростью.

Извинения руководства Sony за сбой в сети PlayStation Network в 2011 году. Источник: Sony / фото Кодзи

Предисловие

Последние несколько лет Sony ведет себя откровенно по-свински. Маленькие изменения незаметны, но их число исчисляется десятками. И среди них нет подвижек к улучшению игрового опыта – абсолютно все сконцентрировано на максимизации прибыли и высасывании последних копеек из своей аудитории.

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Тут стоит сделать уточнение, так как подобное наблюдается у всех крупных корпораций, но с японцами все иначе. Долгое время PlayStation была суперлояльной к своей аудитории, баловала поклонников, удивляла и не требовала ничего взамен. Глубоко погрузившись в лор игровой индустрии, я могу утверждать, что с 2015 по 2019 год это была лучшая игровая платформа с гигантским отрывом от конкурентов.

Отказ от выпуска игр на физических носителях

Я открыл первоисточник новости, чтобы не полагаться на кривой перевод, и там черным по белому сказано: «Потребительские предпочтения».

И действительно, по официальной информации самой Sony, на цифровые продажи приходится до 80% выручки, а на физические – лишь 20%. Чистые и официально подтвержденные цифры.

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Но есть нюанс, о котором в отчете не говорится, так как вам не нужно об этом знать. Для примера разберем ноябрь 2026 года и релиз Grand Theft Auto VI. Вопрос: сколько дисковых версий будет продано в этом месяце и какой процент составят цифровые продажи? Стоит ли мне упоминать, что эта цифра приблизится к 99%?

С 2020 по 2022 год на рынке наблюдался острый дефицит игровых консолей, и люди были вынуждены покупать версию Digital Edition. Почти два года Sony пропихивала новую реальность и заставляла геймеров переходить на новый вид «потребления». Это сразу отсекло до 50% игроков от доступа к физическим дискам. Не по их воле.

Формулировка в отчете «продажи полных версий игр» – еще одна манипуляция. Стоит ли мне упоминать, что на физических носителях выходит менее 20% всех тайтлов? Существует гигантский пласт небольших инди-проектов «по три рубля за пучок». В одной куче оказываются бандл из пяти инди-игр и топовая AAA-игра для коллекции.

Самый смак и самая большая манипуляция – «премиум-издания с ранним доступом». Данная категория существует исключительно в цифровом виде. Вы не сможете запустить Call of Duty или EA Sports FC 27 на физических носителях раньше цифровых версий, где крайне важно влететь в соревновательную игру самым первым. Это не потребительские предпочтения – это жесткое проталкивание в нужном направлении.

Реальная популярность физических игр

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Японская корпорация умело манипулирует информацией, но других источников крайне мало. Однако в 2024 году произошла крупная утечка с серверов Insomniac Games и в открытое поле попали цифры продаж с разбивкой по тайтлам и видам изданий. Согласно внутренним документам, 31 из 33 игр внутренних студий лучше продаются на физических носителях.

А теперь представьте, что из 30% купивших цифровую версию ремастера Demon's Souls почти все – обладатели бездисковой консоли. Чувствуете, насколько жестко идет манипуляция цифрами? Это как средняя температура по больнице – 36,6.

Тотальное недоверие к бренду PlayStation

В последнее время волна возмущения поклонников бренда буквально выходит из берегов. Любителей физических изданий намного больше, чем рисует японская корпорация. Более того, многие из них – преданные адепты с огромным стажем, у которых сформировалась собственная культура потребления контента.

Источник: Игры для платформы Sony PlayStation 3.

Цифровая версия игры – это очень удобно, но, когда ты с игровой станцией 10, 15 или 20 лет, отказаться от «коллекционирования» атрибутов достаточно сложно. Молодежи и новичкам нет никакой разницы, но для тех, кто собирал игры всю сознательную жизнь, отказ от дисков сравним с приговором.

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Последние новости взбудоражили общественность и вызвали тотальный бунт. Но у этого события есть теневая сторона. Когда тема «на хайпе», создаются огромные объемы контента, и миллионы человек ищут аналогичные случаи. Про документы Insomniac Games все давно забыли, но коллективный разум поднимает из небытия все новые и новые случаи некорректного поведения огромной корпорации.

Суды против PlayStation

За прошлый год против Sony подали десятки коллективных исков, связанных с дискриминацией и злоупотреблением доминирующим положением на рынке. Стоит ли мне говорить, что насильственный загон аудитории в цифровой ГУЛАГ вызовет не только тотальный негатив, но и серьезные финансовые потери? Если бы любителей коробочек с поликарбонатом было всего несколько тысяч, то все бы обошлось и никто ничего не заметил. Но сейчас ситуация намного сложнее.

Послесловие

PlayStation всегда славилась своей репутацией, стабильностью и пониманием своей аудитории. Именно традиции и постоянство долгие годы привлекали миллионы геймеров. Выбирая между разными платформами, люди шли туда, где чувствовали, что о них действительно думают и заботятся.

Источник: Промо-видео Sony Interactive Entertainment. Шухей Йошида и Адам Бойс показывают «инструкцию» по передаче игр на PS4

Но в последнее время происходит что-то за гранью реальности. Корпорация все чаще меняет свой кредит доверие на деньги. Последние решения ошарашили не отдельных рядовых пользователей PlayStation. Удар пришелся по кор-аудитории – тем, кто десятилетиями оставались самыми преданными поклонниками бренда.

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