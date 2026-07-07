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Энтузиаст сравнил быстродействие десктопной видеокарты с мобильным чипом RTX 4080M и RX 9070 GRE
Видеоадаптеры тестировались в паре с Core Ultra 270K Plus.
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Китайские производители продолжают снабжать компьютерный рынок достаточно необычными компонентами для ПК — в частности, одна из компаний Китая выпустила настольную видеокарту, оснащённую мобильным чипом от GeForce RTX 4080M и 12 ГБ VRAM, которая была протестирована энтузиастом в ряде игр, пишет издание Wccftech. Для сравнения использовалась полноценная настольная Radeon RX 9070 GRE.

Источник фото: Wccftech/bilibili

Тестовая сборка, оснащённая процессором Intel Core Ultra 270K Plus и 32 ГБ оперативной памяти DDR5, обеспечила следующие показатели частоты кадров:

  • PUBG (2K, пресет Ultra): RTX 4080M – 340 fps, RX 9070 GRE – 240 fps
  • Delta Force (4K, пресет Ultra): RTX 4080M – 100 fps, RX 9070 GRE – 90 fps
  • Forza Horizon 5 (2K, низкие настройки): RTX 4080M – 214 fps, RX 9070 GRE – 297 fps
  • Forza Horizon 5 (4K, высокие настройки): RTX 4080M – 84 fps, RX 9070 GRE – 107 fps
  • Cyberpunk 2077 (2K, низкие настройки): RTX 4080M – 171 fps, RX 9070 GRE – 184 fps
  • Cyberpunk 2077 (4K, высокие настройки): RTX 4080M – 49 fps, RX 9070 GRE – 76 fps
  • Shadow of the Tomb Raider (2K, низкие настройки): RTX 4080M – 268 fps, RX 9070 GRE – 274 fps
  • Shadow of the Tomb Raider (4K, высокие настройки): RTX 4080M – 96 fps, RX 9070 GRE – 107 fps
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В целом, в большинстве тестов RX 9070 GRE была заметно быстрее RTX 4080M, а наибольшее преимущество наблюдалось в Cyberpunk 2077 – до 55 %. При этом в двух случаях RTX 4080M была производительнее, в PUBG обогнав RX 9070 GRE на 42 %, а в Delta Force — на 11 %. Вполне возможно, что ограничивающим фактором для GeForce RTX 4080M стало низкое энергопотребление, которое в тестах не превышало 100 Вт.

Энтузиаст отмечает, что приобрёл GeForce RTX 4080M по цене 2000 юаней (300 долларов США), но в настоящее время она предлагается за 2700-2800 юаней (400-410 долларов). Данный ценник делает покупку видеокарты нецелесообразной, так как Radeon RX 9070 GRE стоит примерно столько же.

#radeon rx 9070 gre #geforce rtx 4080m
Источник: wccftech.com
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