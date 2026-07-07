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kosmos_news
Первые российские высокоскоростные поезда поедут со скоростью 400 км/ч через год-полтора
Министр транспорта России Андрей Никитин рассказал о реализации самого масштабного транспортного проекта ближайших лет — высокоскоростной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Санкт-Петербург.
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Министр транспорта России Андрей Никитин в разговоре с журналистами издания «Комсомольская правда» рассказал подробности о реализации проекта первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ). Новая трасса протяженностью почти 700 км соединит два крупнейших города страны – Москву и Санкт-Петербург.
Источник: Минтранс РФ

По словам министра, проект уже давно находится на этапе практической реализации: продолжаются работы по строительству инфраструктуры для ж/д полотна на участках, через которые будет проложена магистраль.

Никитин назвал этот проект очень ответственным и «самым масштабным» в ближайшие годы. Инженерам предстоит применить совершенно новые и передовые технологии, чтобы пустить по магистрали пассажирские поезда на скорости около 400 км/ч.

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В настоящее время усилия всех подрядчиков направлены на строительство участка от Зеленограда до Твери – именно по нему через год-полтора проедет первый в стране высокоскоростной опытный поезд.

Также уникальность проекта, по словам министра, в том, что ВМС строится с учетом природно-климатических условий России. Подвижный состав должен без проблем на огромной скорости преодолевать заболоченные участки со сложной геологией.

По сути сейчас создается российская высокоскоростная железнодорожная сеть, включающая передовую инфраструктуру, отказоустойчивое энергоснабжение, цифровые инструменты и решения в сфере безопасности.

Никитин добавил, что в создании нового подвижного состава уже задействовано более 150 российских предприятий, научных организаций и инженерных центров. Министр отметил, что 80% пассажиров одобряют работу РЖД в части перевозок.


#россия #транспорт #поезда #высокоскоростные поезда
Источник: kp.ru
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