Американская компания Well Go USA представила трейлер сербского фантастического боевика «Воины пустоши» (Warriors of the Wasteland), действие которого разворачивается в мире после ядерной катастрофы

Дистрибьютор Well Go USA опубликовал официальный трейлер фантастического боевика «Воины пустоши». Доступ к просмотру фильма на платформах VOD в Соединенных Штатах открылся с седьмого июля 2026 года. Изначально картина вышла в Сербии в 2024 году под оригинальным названием «Воля сына».

Действие фильма разворачивается в далёком будущем, когда Западные Балканы после ядерной катастрофы превратились в территорию, где больше не действуют законы, а самой ценной валютой стала пуля. После того как безумный военачальник убивает его семью, молодой воин отправляется в кровавый поход мести. Вооруженный самурайским мечом, он путешествует по пустошам на мотоцикле. На своем пути герой сталкивается с радиоактивными культами, собственными галлюцинациями и таинственным слепым скрипачом, рассказывающим легенду о «Зерновых людях» — мирном сообществе земледельцев, отказавшихся подчиниться тирании далекого города.

Изображение: Well Go USA

Изображение: Well Go USA

Изображение: Well Go USA

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Режиссером выступил Неманья Церанич. Роль главного героя исполнил актер Игорь Бенчина. В остальных ролях задействованы Исидора Симийонович и Сергей Трифунович. Производством занималась студия Mir Media Group. В минувшем году ленту демонстрировали на фестивале Screamfest в Соединенных Штатах.

Фильм продолжает наметившуюся тенденцию в восточноевропейском кинематографе: региональные авторы все чаще обращаются к темам глобальных катастроф и выживания в разрушенном мире.