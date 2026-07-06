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crazycat21
Huawei создала новый процессор Kirin 2026 для смартфонов по новому закону масштабирования
Новая технология позволила снизить энергопотребление без снижения производительности.
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Согласно данным компании Huawei Technologies, её новый процессор для смартфонов обеспечит повышение производительности без необходимости использования более совершенных технологических узлов или литографических технологий. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Согласно обновлённой статье в законе масштабирования Тау, впервые опубликованной в мае Хэ Тинбо, президентом подразделения полупроводников компании Huawei [её ещё называют «королевой чипов»], процессор Kirin 2026 с архитектурой LogicFolding, предназначенный для флагманских смартфонов Mate, имеет увеличенную на 55% плотность транзисторов  по сравнению с прошлогодним Kirin 9030 Pro. Сами смартфоны новой линейки должны выйти осенью.

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В недавно обновлённой статье говорится о том, что улучшение на уровне одного технологического поколения, достигнутое с использованием одного и того же технологического процесса для двух чипов Kirin, ранее потребовало бы трёх лет традиционного геометрического масштабирования за счет уменьшения размера транзисторов.

«Эти улучшения были достигнуты не за счёт нового этапа литографии, а за счет топологической реорганизации пространственного распределения логических элементов», – сообщила Хэ Тинбо.

Работая при температуре 25 °С и напряжении 0,9 В, процессор Kirin 2026 получил сниженное на 41% энергопотребление. Он достиг того же уровня производительности, что и базовая модель Kirin 9030 Pro, при этом плотность мощности снизилась на 5,6%. Согласно отчету, двухслойная складная архитектура значительно сократила расстояние, на которое передаются сигналы, уменьшив длину проводов на 30%, сократив количество буферов тактовой частоты более чем на 50% и смещение тактовой частоты на 25%.

Исследование, размещённое на ChinaXiv, платформе для публикации научных статей, ещё не прошедших рецензирование, позволило отрасли получить представление о реальных инженерных деталях и производственных данных после того, как глава подразделения полупроводников компании Huawei представила теоретическую основу закона масштабирования Тау в мае этого года.

#новости #смартфоны #технологии #процессоры #полупроводники #huawei #чипы #mate #kirin 9030 pro #kirin 2026
Источник: scmp.com
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