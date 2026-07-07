Минпросвещения России утвердило новые правила для обучения первоклассников. С начала нового учебного года школьникам первого класса больше не будут задавать домашние задания.

Минпросвещения РФ исключило домашние задания из образовательного процесса для учащихся первых классов. Об этом говорится в письме ведомства, о котором стало известно 7 июля.

© Валентин Спринчак/ ТАСС

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Уже с началом нового учебного года дети, которые впервые сядут за школьные парты, будут учиться без домашних заданий. Соответствующее изменение Минпросвещения внесло в действующие правила организации обучения.

Ранее действовали методические рекомендации, подготовленные Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. Они разрешали задавать домашнюю работу первоклассникам, однако делать это следовало постепенно, а общее время ее выполнения по всем предметам не должно было превышать одного часа. Теперь это положение исключили из документа.