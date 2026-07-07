Ядро и дистрибутивы Linux неспроста имеют плохую репутацию в мире операционных систем. Одно дело — техническая несостоятельность, когда дистрибутивы, выпущенные в 2026 году, местами уступают даже древней Windows XP в реальном использовании. Но совсем другое дело — когда разработчики осознанно вводят в заблуждение пользователей прямо на официальном сайте.

Рассматриваем заявления на официальном сайте

Первый же заголовок на официальном сайте CachyOS громко заявляет о том, что этот дистрибутив ориентирован в первую очередь на производительность. Затем говорится о том, что каждый поставляемый вместе с CachyOS пакет оптимизирован под ЦП пользователя и скомпилирован с применением различных оптимизаций. Также упоминается изменённый планировщик. В результате якобы получается гораздо более быстрый Arch Linux с той же, с позволения сказать, гибкостью роллинг-релиза (если год не обновлять систему, то есть шанс получить нерабочую ОС при обновлении).

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Что из этого можно проверить на практике, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления? Ну, разумеется, производительность. Нужно провести несколько реальных объективных сравнительных тестов в равных условиях. Что ещё? Можно придраться к фразе "CachyOS ships every package...", говорящей о том, что дистрибутив якобы поставляется со всеми пакетами, если не дочитать предложение до конца, но пока спустим это с рук.

Далее указана миссия: реальное повышение производительности за счет оптимизации компилятора, настройки ядра и упрощения пользовательского интерфейса. Звучит красиво, но реальные тесты покажут, соответствует ли это заявление действительности. Только смутили слова о производительности за счет упрощения пользовательского интерфейса.

Следующий раздел указывает на уникальность дистрибутива: мол, все прочие предоставляют обычные исполняемые файлы (бинарники), а CachyOS якобы уникальна и всё перекомпилирует с современными оптимизациями ЦП. Как человека с опытом использования различных Linux, меня это сильно настораживает, ведь компиляция софта — весьма ресурсоёмкий и зачастую проблематичный процесс. Но даже если допустить, что в самом дистрибутиве всё отлажено и подогнано до идеала, проблема с огромной ресурсоёмкостью компиляции софта никуда не испаряется.

Это не то, чем следовало бы гордиться на главной странице проекта. Если дистрибутив действительно тратит огромные ресурсы компьютеров пользователей на компиляцию пакетов под каждый процессор в отдельности. К счастью, ниже указано, что всё уже скомпилировано и разложено по репозиториям проекта. Ничего компилировать на стороне пользователя не придётся. Тут, конечно, встаёт вопрос: а как эти «оптимизированные» пакеты из репозиториев поведут себя на старых и специфических компьютерах? Не поломается ли что-нибудь, если процессор окажется недостаточно новым и подходящим? Это на самом деле важные вопросы, ведь не все могут позволить себе современное железо, а тут как раз Linux, хвалящийся производительностью, что интуитивно побуждает установить его на старый компьютер.

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Гораздо интереснее тут заявления про наличие двух программ установки: графическая и в командной строке. Они буквально хвастаются тем, что пользователь может выбрать предпочтительный способ установки дистрибутива. Это отличное заявление для проверки на вшивость.

Следующее серьёзное заявление касается выбора рабочих окружений. Более того, разработчики заявили о поддержке 17+ рабочих окружений, причём всё полностью доступно прямо «из коробки». Цитата: «Choose from KDE Plasma, GNOME, COSMIC, Hyprland, Sway, Niri, i3, XFCE, and more. Pick your preferred environment during installation — every option is fully supported out of the box».

Вот поддержку разных рабочих окружений прямо из коробки мы точно проверим, потому что я не видел у этого дистрибутива ничего такого, когда сталкивался. Вдруг я что-то пропустил?

Идём дальше и натыкаемся на типичное для мира Open Source выпрашивание донатов для проекта. Хотя я никогда не просил ни копейки ни для своего дистрибутива Chimbalix, ни для проектов вроде Installer-SH, осуждать за это разработчиков CachyOS не будем. Но вот дальше начинается интересное: свои просьбы они оправдывают высокоскоростными зеркалами репозиториев и тестированием аппаратных компонентов. Когда я тестирую дистрибутивы Linux, я иногда пишу об этом статьи. На официальном сайте CachyOS же ничего, кроме пустых слов, не видно.

Про активную разработку говорить не будем, так как не любая активность действительно является полезной, особенно в мире Linux. Линуксоиды слишком часто ломают то, что прекрасно работало раньше, а вместо реальной работы то и дело занимаются бесполезным рефакторингом, вследствие чего и происходит ряд поломок. Так что нет таким заявлениям веры.

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Ну а в конце страницы указано несколько спонсоров. И при этом они ещё просят донаты. Забавно выходит.

На странице About снова видны заявления о высокой производительности. Более того, заявляется о заметном росте производительности прямо «из коробки». Также говорится об удобстве установки. Стоит заметить, что авторы неоднократно используют фразу «out of the box» на своём сайте, а это даёт основания полагать, что дистрибутив полностью готов к работе и использованию прямо из образа. Поэтому я вижу смысл проверить дистрибутив «на вшивость» не только на отдельном компьютере, но и в условиях отсутствия доступа к интернету, чтобы условия были максимально равными и объективными по отношению к прочим дистрибутивам Linux, которые будут участвовать в сравнении.

Перехожу к разделу загрузок, и тут тоже есть интересные моменты. Во-первых, отметим внезапное «переобувание в воздухе» со стороны разработчиков: ведь ранее никто не говорил ничего про «онлайн-инсталлятор», а тут появилась фраза «online installer». Что же это получается: меня, пользователя, уже ввели в заблуждение, хотя я ещё даже не нажал кнопку «Скачать»? Серьёзно, на главной странице нет ни одного слова «online», когда расписывали, какой CachyOS классный и прекрасный.

Во-вторых, они громко заявили, что дистрибутив полностью построен на свободном и открытом ПО: «powered entirely by free and open-source software». Это что получается, мы имеем дело с очередным Linux-libre, в котором ничего не работает по-человечески из-за отсутствия закрытых компонентов?

А ведь даже драйверы видеокарт AMD Radeon зависят от закрытых «блобов». Зачем же заявлять, что дистрибутив полностью основан на свободном и открытом ПО? Будучи опытным человеком в мире Linux, я бы воздержался от такого «предложения», потому что оно предвещает массу серьёзных проблем с оборудованием и не только.

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Я уже скачал актуальную версию дистрибутива CachyOS и записал её на флешку для дальнейших тестов. Иначе как проверять красивую маркетинговую лапшу на официальном сайте? Там есть ещё портативная версия дистрибутива, где заявлено, что она поставляется с предустановленными игровыми инструментами. Но будем ли мы её тестировать, пока неизвестно. Всё же она не предназначена для обычных ПК.

Тестовые условия и список

Тестировать дистрибутив мы будем на старом компьютере с видеокартой AMD Radeon 3100 и процессором AMD Athlon X2 7550. Там уже установлено целых два жёстких диска с Windows XP, 7 и 10, а также с дистрибутивами Linux Chimbalix, Nobara, Garuda, Fedora и Mint. Установка и сравнение этих операционных систем уже были проведены в рамках другой статьи, поэтому не буду останавливаться на этом здесь.

Разумеется, компьютер не подключен к интернету. Да и нет технической возможности подключить интернет к нему. Нужно брать в руки инструменты и прокладывать сеть, чем заниматься я не буду сейчас. Кроме того, если я подключу интернет, это сразу же нарушит объективность и качество сравнения, потому что все ОС на компьютере были установлены без доступа к сети. Я занимаюсь настоящими и объективными тестами, насколько это возможно, поэтому, даже если бы хотел, не подключил бы сеть к тестовому ПК.

В реальности далеко не все компьютеры подключены к сети: существует огромное количество автономных систем, у которых либо нет доступа к сети, либо он периодически появляется через сотовую связь. Вот почему важно проверять операционные системы в реальных условиях, а не предоставлять всё самое лучшее и безграничное. Более того, интернет стоит денег; об этом почему-то линуксоиды тактично забывают, когда пытаются оправдывать зависимые от сети дистрибутивы и критиковать реальные тесты, проведённые в условиях отсутствия доступа к интернету.

Изображение — Stable Diffusion.

Я не увидел никаких явных или неявных заявлений на официальном сайте о том, что дистрибутив CachyOS непригоден для использования на реальных компьютерах, у которых отсутствует доступ к интернету. Скриншоты выше являются отличным доказательством этого.

Проверять мы будем следующие заявления с официального сайта:

Производительность: запустим ChimbaBenchXPL (OpenGL 2.1, Windows/Linux native) и сравним с другими операционными системами. Также запустим что-нибудь через Wine относительно простой бенчмарк D3D RightMark. Установка: заявлено наличие как графического инсталлятора, так и режима командной строки. Проверим, смогу ли я как пользователь выбрать удобный для меня вариант и установить систему. 17 рабочих окружений «из коробки». Проверим, действительно ли есть возможность выбрать рабочие окружения, как заявлено на официальном сайте, ведь там было чётко сказано: «...every option is fully supported out of the box». Свобода и открытость. Проверим, действительно ли CachyOS полностью состоит из свободных и открытых компонентов, ведь на сайте чётко сказано: «...powered entirely by free and open-source software».

Последний пункт, очевидно, уже можно считать провалившимся, ибо я очень сомневаюсь, что в дистрибутиве отсутствуют драйверы для видеокарт AMD и множества прочих устройств различных производителей. Есть вероятность, что слово «free» используется не в смысле «свободный», а в значении «бесплатный», но тогда возникает другая претензия — подмена понятий и расплывчатые формулировки, вводящие в заблуждение. Как правило, слово «free» подразумевает свободу, а не бесплатность, когда речь идет об Open Source.

Без этих сотен мегабайт закрытых и несвободных «блобов» Linux ничто и звать его никак, потому что он не сможет нормально работать на подавляющем большинстве компьютеров, ноутбуков и прочих устройств. Но всё равно этот нюанс мы проверим на практике.

Тестирование и анализ

Запускаем тестовый компьютер.

Я чуть не уснул, пока CachyOS загружалась с флешки. Ещё и встретил курсор с артефактами графики на полностью исправном компьютере. Первое впечатление уже подмочено.

Сразу же проверяем программу установки, и она отказывается запускаться без доступа к интернету. Печально. Что тут ещё сказать?

Иду в раздел «Прочти меня» в документации и вижу абсолютно бесполезный текст, никак не помогающий. Более того, разработчики в очередной раз заявляют, что CachyOS спроектирована для работы «из коробки» насколько возможно. Интересно, почему тогда программа установки отказалась запускаться, ругаясь на отсутствие доступа в сеть, если на каждом углу висят заявления про работу «из коробки»?

Далее я решил зайти в меню приложений и офигел от того, насколько оно тормознутое. Меню в прямом смысле лагает и тормозит. Это называется «заточенная на производительность система»?

Через боль и страдания я просмотрел все ярлыки меню, но не нашёл ни одного, чтобы запустить установку дистрибутива в консольном режиме. В системе нет даже архиватора «из коробки», но есть браузер смайликов (Emoji Selector) — вот они, приоритеты у разработчиков дистрибутива.

Меню приложений настолько сильно тормозит, что это влияет даже на запущенное ПО, что видно по счетчику кадров в секунду. Интерфейс CachyOS просто ужасен в плане оптимизации.

Тестирую ChimbaBenchXPL A3. Пока ещё не с чем сравнивать, но я уже вижу, что производительность весьма слабая для тестируемого железа. Оно явно может гораздо больше, чем то, что мы имеем под управлением CachyOS.

Вторым тестом был выбран D3D RightMark, но CachyOS не смогла его запустить, потому что нечем было это делать. В дистрибутиве нет даже простого Wine «из коробки».

Раз уж мы оказались в терминале, то пробую запустить программу установки. Увы, но мы снова столкнулись с отказом при отсутствии доступа к интернету. CachyOS мертва без доступа к репозиториям в интернете, и это печально. Ни о каких 17+ рабочих окружениях прямо «из коробки» говорить не приходится, потому что их просто нет в образе.

Кстати, хотя это и не заявлено, в отличие от CachyOS, дистрибутив Chimbalix действительно можно установить через командную строку. Хотя я не могу советовать данный способ установки, так как он гораздо сложнее обычного и не отлаживался должным образом.

Да, установил на скорую руку, даже пользователя не создал, зашёл под учётной записью root. Но Chimbalix, в отличие от CachyOS, установился через командную строку и работает. Не позор ли это для дистрибутива, разработчики которого на каждом углу говорят: «Всё есть и работает прямо из коробки»? Да, Chimbalix далеко не идеален, много косяков досталось по наследству от MX Linux — как, собственно, досталось бы от любого другого Linux. Но это уже совсем другой разговор.

Также CachyOS противоречит заявлениям о том, что она якобы основана только на свободных и открытых компонентах. Это и понятно: без закрытых и проприетарных блобов Linux просто не запустится. Меня только смущает тот факт, что каждый «блоб» упакован в zst-архив, и я не могу открыть эти архивы ввиду отсутствия каких-либо архиваторов «из коробки».

И да, окно с кнопкой перезагрузки тоже сильно тормозит — прямо слайд-шоу. Это неприятно.

Мне было интересно, насколько эффективно работает это дополнительное сжатие. Ради интереса распаковал ISO-образ дистрибутива и посмотрел из своей основной ОС под названием Chimbalix. Да, сжатые «блобы» действительно занимают меньше места, но, судя по тому, как долго загружалась CachyOS с флешки на реальном компьютере, работает сжатие не очень хорошо.

Ещё меня озадачили перекрёстные символические ссылки у некоторых «блобов». Ничего страшного в этом нет, потому что оба имени и так должны указывать на один и тот же файл, но это выглядит некрасиво и неправильно. Это не то место, где можно безответственно относиться к содержимому или бездумно экспериментировать. От кривой ссылки здесь напрямую зависит, запустится ли Linux на конкретном компьютере и будет ли он нормально работать.

Что же, загружаем дистрибутив Chimbalix на тестовом компьютере.

Даже в главном меню бенчмарка видно, насколько Chimbalix превосходит дистрибутив под названием CachyOS в плане производительности и оптимизации интерфейса.

Результаты тестов тоже говорят о превосходстве над недобросовестно рекламируемой CachyOS.

Более того, Chimbalix не обманывает в заявлениях: мы имеем прямо из коробки Wine, позволяющий запускать софт и игры для Windows. Причём есть выбор разных версий DXVK: оригинальный с неадекватно завышенными системными требованиями и Serek — уже гораздо более адекватный форк оригинального проекта. Или вообще можно перейти на DXGL (WineD3D), если видеокарта не поддерживает Vulkan API.

Без проблем были собраны результаты в бенчмарке D3D RightMark.

Ну и для полноты картины запустим Windows XP и проведём те же тесты.

Тут уже идёт полная доминация над Linux.

Оно и неудивительно, ведь Linux ошибочен на уровне архитектуры. Кто в здравом уме будет создавать монолитное ядро операционной системы в 1990-х годах? Вот мы и имеем: даже древняя Windows XP лучше Linux, сколько бы последний ни развивался и сколько бы средств в него ни вкидывалось, как в чёрную дыру.

Результаты и заключение

Пора подвести итоги. Дистрибутив CachyOS, по факту, не выполнил ни одно из маркетинговых заявлений на официальном сайте. Тем временем Chimbalix действительно предоставляет очень многое «из коробки», даже больше, чем заявлено в описании. Я, как разработчик дистрибутива Chimbalix, предпочитаю недосказать о преимуществах и возможностях, чем соврать пользователю в лицо.

Что же там с производительностью? Очевидно, что Windows XP порвала всех, без вариантов. Но вот рекламируемый как производительный и быстрый дистрибутив CachyOS буквально сел в лужу. CachyOS настолько слабее и медленнее дистрибутива Chimbalix, что и без цифр было бы понятно, кто победитель в тестах производительности. Разница между 18 fps у CachyOS и 73 fps у Chimbalix видна даже невооружённым глазом в тесте PreHeat.

В низком разрешении разница уже между 62 fps у CachyOS и 183 fps у Chimbalix, но Windows XP не оставляет и малейших шансов для Linux со своими 603 fps в этом же тесте на том же самом компьютере. В общем, CachyOS — это полный провал в плане заявлений о высокой производительности. Я уже молчу о том, что даже интерфейс операционной системы местами работал как слайд-шоу, что является нонсенсом для Chimbalix и Windows на том же самом железе. Даже Windows 10 со своим тяжёлым композитором никогда так не лагала на этом компьютере, как CachyOS.

Вот вам и игровой Linux под названием CachyOS. Увы, больше тут нечего сказать: факты говорят сами за себя...

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