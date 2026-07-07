Российско-белорусский самолет ЛМС-192 «Освей» продолжает проходить этап проектирования, после которого разработчики смогут приступить к выпуску первых опытных образцов.

Разработка российско-белорусского самолета ЛМС-192 «Освей» перешла к подготовке рабочей конструкторской документации. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков.

Фото: Avia558

По его словам, проект приближается к следующему этапу, после которого разработчики смогут начать закупку комплектующих с длительным сроком изготовления и приступить к созданию первых опытных образцов. Вместе с тем известно, что конструкция еще окончательно не утверждена.

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В Минпромторге РФ рассчитывают, что после завершения разработки самолет окажется востребованным на отечественном рынке. Ведомство ожидает интерес со стороны большого числа эксплуатантов. Кроме того, машину планируют использовать и в вооруженных силах, где она сможет применяться для подготовки пилотов военно-транспортной авиации и выполнения транспортных задач.

ЛМС-192 «Освей» рассчитан на перевозку от 15 до 19 пассажиров и предназначен для местных и региональных авиалиний. По данным Росавиации, сертификацию самолета рассчитывают завершить к концу 2029 года. Ранее глава ведомства Дмитрий Ядров также сообщал, что российским авиакомпаниям потребуется 59 самолетов этого типа.