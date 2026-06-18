Разработчики AMD и HandBrake исправили несколько проблем.

Инженерам AMD в сотрудничестве с разработчиками программы HandBrake удалось повысить производительность перекодирования видео на процессорах Ryzen Threadripper и Ryzen Treadripper Pro на 215% и 181% соответственно, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

Процессоры с большим количеством ядер, наподобие Ryzen Threadripper, должны обеспечивать высокую скорость перекодирования видео, однако из-за ряда ограничений в HandBrake потенциал этих процессоров AMD не использовался, в некоторых режимах скорость падала до аномально низких значений. Названы две основные проблемы: низкая эффективность масштабирования ресурсов на процессорах с количеством ядер более 64; разбиение рабочего процесса на большое количество слишком малых задач, координация которых отнимала ресурсы процессора. Обе проблемы исправили в HandBrake 1.11.0 и консольной версии программы HandBrake CLI 1.6.1.

Источник изображения: AMD (и далее)

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Благодаря улучшениям в управлении потоками и планировании заданий достигается значительное повышение производительности. На 96-ядерном процессоре AMD Threadripper PRO 9995WX прирост производительности достигает 181%, а на 64-ядерном процессоре Ryzen Threadripper 7980X — 215%. В частности, кодирование 10-битного видео в разрешении 2160p кодеком HEVC ускорилось на 151% в случае с 96-ядерным 9995WX.