С исправлениями для повышения безопасности.

Компания NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce 582.66 WHQL для устаревших видеокарт семейств Maxwell, Pascal и Volta, сообщает VideoCardz.com. Эти драйверы не Game Ready и не содержат оптимизации для новых игр, они устраняют уязвимости для повышения безопасности.

Источник изображения: Pascal Brändle, Unsplash (отредактировано)

В примечаниях к выпуску также не содержится информации о каких-либо исправлениях для игр. Искажение текста в Counter-Strike 2, когда разрешение в игре меньше разрешения монитора, по-прежнему присутствует в списке известных проблем, как и мерцание освещения в Like a Dragon: Infinite Wealth на некоторых системах. Обе эти проблемы исправили в драйверах R590, но в ветке R580 они так и остались нерешёнными. Несмотря на это, драйвер рекомендуется обновить, чтобы устранить уязвимости и повысить безопасность системы.

реклама

Последние драйверы Game Ready для видеокарт Maxwell, Pascal и Volta выпустили в 2025 году. На тот момент видеокартам исполнилось от 8 до 11 лет. Драйверы GeForce 582.66 WHQL поддерживают операционные системы Windows 10 и Windows 11.