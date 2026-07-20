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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Торговые центры в России за семь лет растеряли свыше четверти посетителей
Такое количество торговых центров и раньше-то не было нужно, а в эпоху маркетплейсов — и подавно.
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В своё время в России практически на каждом шагу начали возникать торговые центры, где, практикуя заморскую забаву под названием «шопинг», отоваривались граждане. Количество торговых точек и в прежние-то времена было откровенно избыточным, а уж с развитием технологий эта проблема стала обретать характер экзистенциальной угрозы для владельцев торговых площадей. Так, по данным аналитической компании Focus Technologies, на которые ссылаются «Ведомости», средняя посещаемость торговых центров в России за семь лет — с первого полугодия 2019 года по первое полугодие 2026 года — сократилась на 27%.

Источник изображения: ChatGPT.

Если раньше суточная посещаемость среднестатистического российского торгового центра составляла примерно 486 посетителей на 1000 квадратных метров арендуемых площадей, то сейчас она составляет около 356 человек.

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Как вы помните, в 2020—2022 годах в мире бушевала пандемия коронавируса вместе со всеми связанными с этим издержками в виде ограничений контактов с людьми и максимально редкими выходами из дома. Кроме того, за то же время, в том числе за счёт подстёгивания спроса из-за пандемии, произошло бурное развитие электронной коммерции и маркетплейсов. Ходить по бутикам в торговых центрах, где в стоимость товара заложены расходы на аренду и зарплаты продавцов, стало попросту невыгодно. Отсюда и падение их посещаемости.

Пока что ситуация не критическая, но тенденция предельно очевидна. Возможно, в перспективе владельцам торговых площадей придётся перепрофилироваться и, например, передавать (продавать) свои здания под промышленные площадки. В этом будет высшая ирония: если раньше закрытые заводы и фабрики переделывали под офисы и рынки, то сейчас ситуация может обернуться вспять.

#россия #экономика #торговля
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