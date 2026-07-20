Для ПК как игровой и рабочей платформы и ПК-геймеров в частности наступают самые тяжелые времена за все время существования. В основном из-за кризиса на рынке чипов памяти, который уже отразился на рынке комплектующих для компьютеров гораздо заметнее, чем прошлые бумы майнинга. Вспомните, как взлетели цены на видеокарты в 2021 и 2022 году — тогда за актуальную видеокарту, например GeForce RTX 3060, приходилось переплачивать около 30000-40000 рублей. Переплата за более бюджетную модель — GeForce RTX 3050, которая, тем не менее, позволяла пройти все новинки игр на то время, была уже гораздо меньше.

А многие геймеры тогда и вовсе выбрали бюджетную видеокарту GeForce GTX 1650, за которую приходилось переплатить менее 10000 рублей, но без проблем играть в большинство онлайн-игр и многие AAA-проекты на минимальных и средних настройках графики. GeForce GTX 1650 купили тогда в таких количествах, что одно время она лидировала в рейтинге Steam по популярности. Да и сегодня, спустя пять лет, находится на седьмом месте в рейтинге, обгоняя даже такие модели, как GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 3060 Ti.

Изображение: Hardware Unboxed

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Но, несмотря на это, компьютер для работы или простых игр со встроенной в процессор графикой в те времена можно было купить без проблем. Чего не скажешь про 2026 год, когда выросшая стоимость оперативной памяти ударила по всем, от геймеров до офисных работников, ждущих апгрейда своих ПК. Комплект ОЗУ DDR5 актуального объема в 32 ГБ и приемлемых скоростных характеристик менее чем за год вырос в цене с 12000 рублей до 42000 рублей. И даже собирая ПК на базе устаревшей ОЗУ DDR4 и ужимаясь в объеме, выбирая 16 ГБ, вам придется переплатить почти 10000 рублей по сравнению с ценами 2025 года.

Добавьте сюда удвоившуюся стоимость SSD-накопителей — а без них сегодня не обходится ни один ПК, и вы поймете, что сборка даже не слишком шустрого игрового компьютера влетит сегодня в копеечку. Ведь еще и процессоры для сборки ПК с ОЗУ DDR4 подорожали, несмотря на неплохой курс рубля, такие процессоры, как Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F, подорожали за год с 8000–9000 рублей до 12000–15000 рублей. После небольшого «устаканивания» цен в июле 2026 года вновь начали расти цены на видеокарты, а особенно — на GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ с большим объемом видеопамяти.

Столько стоил Ryzen 5 5600 в июле 2025 года. Изображение: Яндекс.Маркет

И, скорее всего, через месяц, к осеннему сезону, когда массово покупаются ПК для учебы и делаются апгрейды игровых ПК, мы увидим такие высокие цены на комплектующие, что будем вспоминать сегодняшние как вполне умеренные. Поэтому сегодня темой блога будет попытка собрать очень недорогой игровой ПК, способный справиться с требовательными новыми играми. Который позволит вам пересидеть кризис на рынке ПК-комплектующих, который рано или поздно закончится.

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Цены в блоге будут приведены усредненные, взятые в популярных магазинах и маркетплейсах. А ссылки на комплектующие я дам из маркетплейса Яндекс.Маркет, только вам надо будет учесть, что цены быстро меняются, а часть наименований может исчезнуть из продажи у конкретного продавца. А ещё будут предложены варианты недорогого увеличения производительности этого ПК, если у вас останутся лишние деньги после подсчета стоимости всей сборки.

Процессор

Изображение: Яндекс.Маркет

Раньше в этой сборке использовался бы процессор Core i3-12100F, который стоил буквально копейки — 5000-6000 рублей, при этом обеспечивая минимальную производительность в новых играх. Сегодня он заметно подорожал, а новые игры требуют все больше процессорной мощности. Поэтому мы возьмем шестиядерный процессор Ryzen 5 5600X, который уже можно назвать минимальным процессором для сборки игрового ПК в 2026 году.

Он обойдется вам примерно в 12000-14000 рублей, и альтернатив за эту цену у него практически нет. Немного добавив, около 3000-4000 рублей, можно взять восьмиядерный Ryzen 7 5700X, который выглядит гораздо более привлекательным процессором на перспективу. Да и в уже существующих играх он обеспечит более высокую плавность геймплея, чем шестиядерник.

Кулер процессора

Изображение: Яндекс.Маркет

Кулер мы возьмем с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм — экономия в 300 рублей по сравнению с «трехтрубочными» кулерами нас не спасет, а ПК будет работать с таким кулером гораздо тише, чем с бюджетными моделями. Хорошим выбором станет Snowman (Снеговик) M-T4 всего за 1284 рубля.

Материнская плата

Изображение: Яндекс.Маркет

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Вне зависимости от того, какой процессор вы выберете — Ryzen 5 5600 или Ryzen 7 5700X, материнская плата для него потребуется на чипсете AMD B550, чтобы обеспечить наличие шины PCI Express 4.0 для современных видеокарт и SSD-накопителей. Если не отключать лимит энергопотребления, который составляет 76 ватт, оба этих процессора будут довольно непритязательны к системе питания материнской платы, однако радиаторы на ней должны быть. Как, к примеру, на популярной модели MSI B550M PRO-VDH.

Оперативная память

Изображение: Яндекс.Маркет

Даже экономя и выбирая ОЗУ типа DDR4, которой бы по-хорошему уже пару лет как пора отправиться на покой, нам придется отдать внушительную сумму за комплект объемом 32 ГБ — около 25000 рублей. При этом это будут не самые быстрые модули с частотой 3200 МГц от Reletech, хотя для нашего процессора гораздо лучше подошли бы модули с частотой 3600 МГц. Но они стоят так дорого, что проще собрать ПК на базе ОЗУ DDR5 и сильно подешевевшего процессора Ryzen 5 7500F.

Изображение: Hardware Unboxed

Что касается экономии на объеме — взяв только 16 ГБ ОЗУ, мы выгадаем более 10000 рублей, и даже немалое количество новых игр все еще уложится в этот объем. Но это тупик, и появление новой игры, которая не будет способна нормально работать на ПК с 16 ГБ ОЗУ, оставит вас у разбитого корыта.

Не забывайте еще и то, что аппетиты Windows 11 в плане ОЗУ очень высокие, как и у фоновых задач, которые придется закрывать при запуске игр с 16 ГБ ОЗУ. Да и в процессе игры частенько бывает так, что потребление ОЗУ все растет и растет со временем, проведенным в ней. Если же вы все-таки решитесь выбрать 16 ГБ ОЗУ, то покупайте ОЗУ двумя модулями, ведь ее работа в одноканальном режиме в режиме острой нехватки отразится на fps в играх весьма плачевно.

Видеокарта

Изображение: Hardware Unboxed

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Наиболее привлекательной видеокартой в июле 2026 года для недорогой игровой сборки выглядит Intel Arc B570. Цена на нее очень низка, а производительность почти как у GeForce RTX 4060, Radeon RX 7600 или GeForce RTX 5050. Причем, в отличие от этой популярной тройки видеокарт, у Intel Arc B570 не 8 ГБ видеопамяти, а целых десять, что становится очень важным фактором в 2026 году даже для Full HD-гейминга. Играм становится мало 8 ГБ VRAM, и эта тенденция будет только усиливаться.

Изображение: Яндекс.Маркет

Тем не менее, если у вас останутся лишние деньги и надо будет увеличить производительность сборки, ничего, кроме как GeForce RTX 5060 с 8 ГБ VRAM, предложить будет невозможно. Так как доплата даже до Radeon RX 9060 XT 16 ГБ составит уже очень чувствительную сумму. Не говоря уже о GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, стоимость которой резко перевалила за 55000-60000 рублей, делая ее все более невыгодной покупкой. Проще доплатить до GeForce RTX 5070, получив 30% производительности, которой хватит даже для игр в разрешении 1440p.

SSD-накопитель

Крупные AAA-игры уже давно перевалили в объеме за 100 ГБ, а теперь мы наблюдаем тенденцию, когда их вес достигает 150 и даже 200 ГБ. Это Assassin's Creed Shadows, Forza Horizon 6, Kingdom Come: Deliverance II, God of War: Ragnarök, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, Call of Duty: Black Ops - Cold War и даже стратегия Age of Empires IV, которая в версии Ultimate Bundle займет на SSD более 200 ГБ. Так что про модели SSD объемом 256 ГБ в игровом ПК стоит забыть, даже если вы сильно экономите.

Изображение: Яндекс.Маркет

И минимально приемлемым объемом станет 500–512 ГБ. А вот на скорости SSD можно сэкономить. Если вы не часто копируете большие файлы на SSD и не запускаете сложные рабочие задачи, разницы между бюджетной и топовой моделью в играх на глаз не заметите. Главное, не брать уж совсем дешевые модели от малоизвестных китайских производителей, с надежностью у них все не очень хорошо. Поэтому в нашу сборку мы возьмем сегодня SSD KingSpec NE-512 объемом 512 ГБ, который стоит 7429 рублей. И имеет вот такие характеристики: скорость чтения 2400 МБ/с, скорость записи — 1700 МБ/с, суммарное число записываемых байтов (TBW) — 349 ТБ.

Блок питания

Изображение: Яндекс.Маркет

Учитывая невысокое энергопотребление используемой видеокарты и процессора, в этой сборке вполне можно обойтись бюджетной моделью блока питания мощностью 500 ватт. Например, взяв популярный БП DEEPCOOL PF500 V2.

Корпус

Изображение: Яндекс.Маркет

Критерии выбора корпуса в бюджетную сборку будут очень простыми: низкая цена, предустановленные вентиляторы, они помогут сэкономить несколько сотен рублей, хорошая продуваемость и боковая стенка из закаленного стекла. Такие корпуса стоят сегодня недорого и несмотря на очень тонкую сталь, собрать ПК в них можно будет без проблем. Мы возьмем отличный корпус FORMULA Air Mesh G5 Black.

Итоги

А теперь давайте подсчитаем, что у нас получилось, сведя усредненные цены комплектующих в таблицу.

Процессор Ryzen 5 5600X 13220 рублей Кулер Snowman (Снеговик) M-T4 1284 рубля ОЗУ Reletech 2х16 ГБ DDR4 20226 рублей Мат. плата MSI B550M PRO-VDH 8852 рубля Видеокарта Intel Arc B570 23427 рублей SSD KingSpec NE-512 7429 рублей Блок питания DEEPCOOL PF500 V2 3471 рубль Корпус FORMULA Air Mesh G5 Black 3156 рублей Итого 81065 рублей





Что же, по меркам 2026 года, вполне приемлемая цена за ПК, который позволит вам пройти все новинки игр, пусть и на средних настройках графики. И в конце я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге. Про 12 лучших стратегий на ПК, вышедших за последние три года. Про процессоры и видеокарты, ставшие крайне невыгодной покупкой в игровой ПК из-за кризиса на рынке чипов памяти и монополии компании Nvidia на рынке видеокарт. И про реально работающие способы экономии при сборке игрового ПК.

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