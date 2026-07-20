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Fantoci
Моддеры разблокировали доступ к показателям температуры каждого модуля GDDR7 на GeForce RTX 50
Разработчики сообщили, что новые данные пока не позволяют точно определить физическое расположение каждого измеряемого модуля на плате, но дают возможность зафиксировать, что один участок памяти нагревается сильнее остальных.
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Международной команде независимых инженеров и разработчиков специализированного программного обеспечения удалось обойти аппаратные и программные ограничения Nvidia для получения точных данных о нагреве видеопамяти нового поколения. Энтузиасты получили программный доступ к показателям температуры отдельных модулей памяти GDDR7 на графических ускорителях серии GeForce RTX 50 (архитектура Blackwell), встроив поддержку чтения скрытых термодатчиков в сторонние диагностические утилиты.

Источник: Baidu.

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В состав рабочей группы вошли бразильский специалист по аппаратному ремонту видеокарт Пауло Гомес, создатель программ MSI Afterburner и RTSS Алексей Николайчук («Unwinder»), разработчик HWiNFO Мартин Малик («Mumak»), участник форума Overclock.net под ником asder00 и автор кода для операционных систем на базе ядра Linux olealgoritme. Команда провела реверс-инжиниринг недокументированных регистров памяти процессоров Blackwell.

Следует отметить, что прямая интеграция мониторинга в базовый код утилиты MSI Afterburner невозможна из-за юридических ограничений, поскольку программа выпускается под брендом официального партнера Nvidia. Доступ к сенсорам реализован через пользовательский плагин Hotspot.dll, обновленный разработчиком asder00 до версий 1.4 и 1.5. Параллельно поддержка мониторинга памяти GDDR7 была добавлена в бета-версию диагностической программы HWiNFO64. Помимо температурных показателей модулей GDDR7, плагин позволяет выводить шесть температурных каналов кристалла Blackwell, рассчитанную температуру самой горячей точки (Hotspot), разницу температур (Hotspot Delta) и показатель Memory Junction.

Источник: UNIKO's Hardware

В ходе написания кода разработчики адаптировали алгоритмы для работы с аппаратной конфигурацией памяти типа «ракушка» (clamshell). Данная компоновка подразумевает размещение микросхем видеопамяти на обеих сторонах печатной платы. В таких случаях чипы объединяются попарно и используют общие каналы передачи телеметрии. Флагманская видеокарта GeForce RTX 5090 имеет 16 модулей GDDR7 объемом по 2 ГБ каждый, однако программное обеспечение фиксирует только восемь измерительных точек — по одному значению на пару.

Тесты подтвердили работоспособность метода на других моделях линейки. При проверке графического ускорителя GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти в стресс-тесте 3DMark Steel Nomad утилита зафиксировала показания двух измерительных групп на уровнях 68 °C и 64 °C соответственно.

Источник: UNIKO's Hardware

Получение доступа к показаниям термодатчиков интегральных схем памяти позволяет проводить детализированную диагностику видеокарт. Мониторинг выявляет локальные перегревы, возникающие из-за неравномерного прижима радиатора системы охлаждения, аппаратного брака или физического износа термопрокладок на отдельных участках печатной платы.

Для справки, Nvidia не предоставляет публичной документации по регистрам внутренних датчиков архитектуры Blackwell и не открывает доступ к мониторингу температурных показателей Hotspot и VRAM через официальный интерфейс прикладного программирования NVAPI.

#nvidia #rtx 5090 #gddr7 #geforce rtx 50 #hwinfo #msi afterburner #hwinfo64 #rtss
Источник: videocardz.com
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