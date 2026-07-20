Международной команде независимых инженеров и разработчиков специализированного программного обеспечения удалось обойти аппаратные и программные ограничения Nvidia для получения точных данных о нагреве видеопамяти нового поколения. Энтузиасты получили программный доступ к показателям температуры отдельных модулей памяти GDDR7 на графических ускорителях серии GeForce RTX 50 (архитектура Blackwell), встроив поддержку чтения скрытых термодатчиков в сторонние диагностические утилиты.
В состав рабочей группы вошли бразильский специалист по аппаратному ремонту видеокарт Пауло Гомес, создатель программ MSI Afterburner и RTSS Алексей Николайчук («Unwinder»), разработчик HWiNFO Мартин Малик («Mumak»), участник форума Overclock.net под ником asder00 и автор кода для операционных систем на базе ядра Linux olealgoritme. Команда провела реверс-инжиниринг недокументированных регистров памяти процессоров Blackwell.
Следует отметить, что прямая интеграция мониторинга в базовый код утилиты MSI Afterburner невозможна из-за юридических ограничений, поскольку программа выпускается под брендом официального партнера Nvidia. Доступ к сенсорам реализован через пользовательский плагин Hotspot.dll, обновленный разработчиком asder00 до версий 1.4 и 1.5. Параллельно поддержка мониторинга памяти GDDR7 была добавлена в бета-версию диагностической программы HWiNFO64. Помимо температурных показателей модулей GDDR7, плагин позволяет выводить шесть температурных каналов кристалла Blackwell, рассчитанную температуру самой горячей точки (Hotspot), разницу температур (Hotspot Delta) и показатель Memory Junction.
В ходе написания кода разработчики адаптировали алгоритмы для работы с аппаратной конфигурацией памяти типа «ракушка» (clamshell). Данная компоновка подразумевает размещение микросхем видеопамяти на обеих сторонах печатной платы. В таких случаях чипы объединяются попарно и используют общие каналы передачи телеметрии. Флагманская видеокарта GeForce RTX 5090 имеет 16 модулей GDDR7 объемом по 2 ГБ каждый, однако программное обеспечение фиксирует только восемь измерительных точек — по одному значению на пару.
Тесты подтвердили работоспособность метода на других моделях линейки. При проверке графического ускорителя GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти в стресс-тесте 3DMark Steel Nomad утилита зафиксировала показания двух измерительных групп на уровнях 68 °C и 64 °C соответственно.
Получение доступа к показаниям термодатчиков интегральных схем памяти позволяет проводить детализированную диагностику видеокарт. Мониторинг выявляет локальные перегревы, возникающие из-за неравномерного прижима радиатора системы охлаждения, аппаратного брака или физического износа термопрокладок на отдельных участках печатной платы.
Для справки, Nvidia не предоставляет публичной документации по регистрам внутренних датчиков архитектуры Blackwell и не открывает доступ к мониторингу температурных показателей Hotspot и VRAM через официальный интерфейс прикладного программирования NVAPI.