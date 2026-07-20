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Global_Chronicles
Победители ЧМ-2026 появились на футбольном поле с роботом-телефоном Honor
Сборная Испании обыграла Аргентину в финале Чемпионата мира по футболу 2026. После матча игроки команды победительницы появились на поле с еще не вышедшим роботом-телефоном Honor.
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Финал чемпионата мира по футболу завершился победой испанцев. Но внимание многих привлекло не только само событие, а то, что оказалось в руках футболистов после матча.

 Изображение: Notebookcheck

После финального свистка центральный защитник испанской сборной Эрик Гарсия вышел на поле стадиона "Нью-Джерси" с необычным смартфоном. Это устройство - робот-телефон китайского бренда Honor. Видео и фотографии с гаджетом быстро разошлись в сети.

Изображение: Notebookcheck

Данная модель уже почти год мелькает на различных выставках. У смартфона нестандартный дизайн с выступающей камерой. При этом в продаже телефон пока не появился. Для футболистов, судя по всему, сделали исключение.

#honor #робот-телефон #чм-2026
Источник: notebookcheck.net
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