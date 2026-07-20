До 2030 года. Не включительно.

Между российскими автолюбителями может существовать бесконечное количество споров: «японец» или «немец», новый «китаец» или десятилетний «европеец», бензин или дизель, гибрид или электромобиль, механическая трансмиссия или «автомат». И всё в таком духе. Но в чём ни у кого никогда споров не возникает, так это в отрицательности влияния утилизационного сбора на российский автомобильный рынок. Достаточно лишь вспомнить тот простой факт, что стоимость импортных и частично российских автомобилей на отечественном рынке столь запредельно высока именно из-за таможенной пошлины и утильсбора.

Источник изображения: ChatGPT.

И если с таможенной пошлиной худо-бедно можно мириться, то вот утильсбор большинством воспринимается как полулегальная вторая таможенная пошлина. Это напрямую влияет на доступность (вернее, недоступность) автомобилей, общий уровень жизни людей, а также препятствует развитию внутреннего туризма и всего, что с ним связано.

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Тем временем в России, как вы знаете, приближаются парламентские выборы, и поэтому те, кто хотят набрать себе дополнительных голосов, будут традиционно предлагать запрашиваемые в обществе, но вряд ли реализуемые на практике вещи. Так, одна из парламентских партий, которую мы в рамках данного материала, по понятным причинам, не будем упоминать, предложила приостановить действие утильсбора на автомобили вплоть до 1 января 2030 года.

Согласно этому выдвинутому предложению, временный отказ от утильсбора позволит стабилизировать цены на автомобили в России, растущие в том числе из-за усложнения логистики и колебания валютных курсов.

Напомним, что, по статистике, средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России уже вплотную приблизилась к 3,8 миллиона рублей, что, как вы понимаете, совершенно нецензурная сумма для имущества, доступ к которому должен быть у каждого. Учитывая, что доходы населения растут значительно медленнее цен на авто, то люди стали оформлять автокредиты на более длительные сроки. Так, средний срок автокредита в России составил почти 6 лет. Удивительно, что банки пока ещё идут заёмщикам навстречу, ведь брать кредит на 6 лет, а это как раз период, после которого автомобиль становится, по сути, «старым», это запредельно большой срок.