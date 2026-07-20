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Fantoci
Китайская AGIBOT представила нового человекоподобного робота A3 Ultra с 51 степенью свободы
A3 Ultra ростом 1,74 м и весом 60 кг разработан для длительной эксплуатации в публичных, коммерческих и сервисных условиях, а не для однократных демонстраций.
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Шанхайский разработчик интеллектуальных машин AGIBOT (Zhiyuan Robotics) представил нового полноразмерного человекоподобного робота A3 Ultra, оснащенного 51 степенью свободы, грузоподъемностью 5 кг на каждую руку и заявленным временем автономной работы до восьми часов.

Источник: AGIBOT

Официальная презентация устройства состоялась на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026). Новая модель A3 Ultra разработана для эксплуатации в общественных местах, сфере услуг и коммерческих пространствах. Масса аппарата составляет 60 килограммов при росте 1,74 метра. Конструкция выполнена с использованием магниевых и титановых сплавов, а также термопластичного полиуретана (TPU), что обеспечивает отношение мощности к массе 0,218 кВт/кг.

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Кинематическая схема A3 Ultra включает 51 активную степень свободы. Манипуляторы аппарата рассчитаны на перемещение объектов массой до 5 килограммов каждый. Автономность устройства достигает восьми часов. Система питания поддерживает использование двойных аккумуляторов с возможностью горячей замены, которая занимает 10 секунд и предотвращает остановку рабочих процессов.

В качестве вычислительного ядра робота применяется архитектура NVIDIA Thor, предназначенная для локальной обработки алгоритмов воплощенного искусственного интеллекта (embodied AI). Аппаратная платформа позволяет A3 Ultra анализировать данные с датчиков 360-градусного мультимодального восприятия с задержкой менее 10 миллисекунд. Программная часть построена на базе собственной мультимодальной модели WorkGPT. Взаимодействие с пользователями осуществляется посредством системы голосового распознавания без команд-будильников (no-wake-word), а также через тактильные сенсоры на плечах для физической активации робота.


Устройство оснащено модулем сверхширокополосного позиционирования (UWB) сантиметровой точности, позволяющим координировать действия до 100 роботов одновременно. Для программирования новых задач применяется система генерации движений на основе текстовых, аудио- или видеоданных, заменяющая традиционное написание кода.

Компания AGIBOT, основанная в 2023 году бывшим инженером Huawei Пэном Чжихуэем, позиционирует A3 Ultra как решение для розничной торговли, выставочных центров и корпоративного обслуживания. Релиз аппарата последовал за преодолением производителем отметки в 10 000 выпущенных человекоподобных роботов в марте 2026 года. В настоящий момент модель проходит процедуру сертификации CE для официального развертывания на территории Европейского союза в рамках корпоративной программы аренды оборудования (Robot-as-a-Service).

#человекоподобный робот #agibot #waic 2026 #a3 ultra #nvidia thor #zhiyuan robotics
Источник: interestingengineering.com
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