Формирование российской версии «Старлинка» медленно, но верно ведётся.

Без спутниковой широкополосной связи представить сегодняшний мир, конечно, можно, но назвать его современным и развитым уже вряд ли получится. Впереди планеты всей в реализации спутниковой связи, конечно же, SpaceX с её Starlink’ом. Российский же аналог пусть и с черепашьей скоростью, но всё-таки формируется.

Так, сегодня российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» сообщила об успешном выводе на орбиту и взятии под управление второго «пакета» спутников связи. Первый пакет был выведен на орбиту в марте этого года.

Источник изображения: ChatGPT.

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Следует отметить, что спутниковый интернет востребован в гражданских морских грузопассажирских перевозках, на железных дорогах, а также в качестве резервного источника связи при повреждении/обесточивании вышки сотовой связи. Особенно это касается жителей загородных домов и дачников, где зачастую сотовая связь обеспечивается одной-единственной сотовой вышкой, моментально отключающей широкополосную интернет-связь (но поддерживающую GSM-связь за счёт аккумуляторных батарей) в случае нарушения энергоснабжения. Что даже в Подмосковье не редкость.

Так что постепенное развёртывание «Рассвета» иначе как исключительно позитивным явлением назвать невозможно.