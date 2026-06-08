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molexandr
WisdPi представила плату расширения PCIe с четырьмя M.2 и OCuLink на базе чипа AMD PROM21
Также есть набор USB-портов, включая USB 3.2 Gen 2×2 Type-C.
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Компания WisdPi представила плату расширения PCIe 4.0 x4, основанную на микросхеме AMD Promontory 21. Это тот же чип, что используется в материнских платах AMD AM5, включая модели B650, X670 и X870, пишет VideoCardz.com.

Источник изображения: WisdPi

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Плата оснащается внешними портами USB 3.2 Gen 2×2 Type-C для передачи данных со скоростью 20 гигабит в секунду и четырьмя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A, которые поддерживают максимальную скорость передачи данных 10 гигабит в секунду. На самой плате располагается четыре M.2 разъёма для твердотельных накопителей, коннектор для подключения USB-портов на фронтальной панели корпуса, один порт OCuLink. Отдельно компания предлагает кабели OCuLink-OCuLink и OCuLink-4×SATA.

Компания WisdPi заявляет, что порт OCuLink может мультиплексировать сигналы PCIe и SATA. Пользователи могут переключаться между режимами с помощью встроенного DIP-переключателя. Карта также имеет внешний разъем питания, алюминиевый радиатор и разъем для вентилятора.

Цена платы составляет 199 $, кабелей — 15 $ каждого. WisdPi указывает для платы размеры 175×70 мм, заявлена поддержка систем x86 и ARM со стандартными разъёмами PCIe, включая платформы AMD, Intel, Apple Mac и Raspberry Pi 5.

#m.2 #ssd-накопители #oculink #платы расширения
Источник: videocardz.com
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