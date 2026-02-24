Крупные производители компьютеров, такие как Dell и Lenovo, разрабатывают ноутбуки на базе Arm-процессоров NVIDIA N1 и N1X, планируя представить их в первой половине 2026 года, сообщает TechSpot со ссылкой на публикацию издания The Wall Street Journal.
Публикация следует за январской утечкой, когда на сайте Lenovo обнаружили кодовые обозначения ещё не выпущенных ноутбуков, в которых присутствовал явный намёк на чипы NVIDIA. В предполагаемый список новых устройств компании с Arm-процессорами N1 и N1X вошли 14- и 16-дюймовые ноутбуки IdeaPad Slim 5, два ноутбука Yoga Pro 7, ноутбук-трансформер Yoga 9 и 15-дюймовый игровой ноутбук Legion 7. Одновременно с этим ходят слухи о том, что Dell готовит под брендом Alienware игровой ноутбук с процессором NVIDIA, а также ноутбук в линейке XPS бизнес-класса.
Как ожидается, чипы NVIDIA N1 и N1X будут энергоэффективнее конкурентов на базе архитектуры x86, обеспечивая сопоставимую производительность. Более того, утверждается, что производительность нейронного сопроцессора (Neural Processing Unit, NPU), встроенного в эти чипы, превзойдёт производительность NPU в новейших процессорах Intel и AMD.
Авторы предполагают, что NVIDIA и её партнёры надеются на конкуренцию с устройствами MacBook от Apple как по производительности, так и по времени автономной работы. Также говорится о конкуренции с системами Copilot+ на базе чипов Qualcomm. Ранее отмечалось, что NVIDIA может выиграть конкуренцию с Qualcomm за счёт наличия производительной интегрированной графики Blackwell, а также развитой программной экосистемы для игр на платформе Arm.
Это не первая попытка NVIDIA выйти на рынок процессоров для ПК. Ранее компания разработала чипы, которые использовались в первых устройствах Microsoft Surface, выпущенных в 2012 году. Однако эти продукты не получили коммерческого успеха, что фактически положило конец ранним попыткам NVIDIA напрямую конкурировать с Intel и AMD, пишет TechSpot.
Авторы ресурса Notebookcheck также сообщают о том, что в Сети недавно обнаружили чип NVIDIA под названием N1V. На момент написания неизвестно, относится ли это обозначение к младшему чипу серии, который сейчас называют просто N1, или это ещё одна модель. Что касается флагмана, чипа N1X, предполагается, что он станет аналогом «суперчипа» GB10 Grace Blackwell, который используется NVIDIA в миниатюрной рабочей станции DGX Spark. Этот суперчип объединяет 20 процессорных ядер и 6144 CUDA ядра интегрированной графики, столько же CUDA в графическом процессоре GeForce RTX 5070.