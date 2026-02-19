Новые возможности начнут широко внедрять через несколько недель

Приложение Xbox на Windows 11 обновилось в рамках программы Xbox Insider, и теперь пользователям доступен послематчевый обзор игровых сессий, сообщает Windows Report. В обзоре можно просмотреть скриншоты и видеозаписи ключевых моментов, информацию о разблокированных достижениях, общем времени игры и прочую статистику. Обзор появляется во всплывающем окне приложения Xbox для ПК после выхода из игры.

Источник изображения: Microsoft

Всплывающее окно не будет появляться после каждой игровой сессии. Предполагается, что оно будет возникать после первого запуска игры, а также по мере накопления достаточного количества ярких моментов и достижений. В некоторых случаях игроки могут также получать персонализированные рекомендации по играм, основанные на недавней активности.

Для сбора статистики и записи ключевых моментов в режиме реального времени приложение Xbox будет запускаться перед игрой и работать в фоновом режиме, отображая значок в области уведомлений. В Microsoft утверждают, что оптимизировали приложение, чтобы минимизировать потребление системных ресурсов и исключить влияние на игровую производительность.

Игроки могут полностью отключить послематчевый обзор игровых сессий. Отключение этой функции также предотвратит автоматический запуск приложения Xbox.

В рамках предварительного тестирования игроки могут оставлять отзывы о работе новой функции непосредственно в интерфейсе подведения итогов. Microsoft планирует доработать инструмент перед его более широким развёртыванием через несколько недель.

Данный шаг демонстрирует продолжающуюся работу Microsoft по развитию экосистемы Xbox для ПК в условиях усиления конкуренции на игровых платформах под управлением Windows.