Приложение Xbox на Windows 11 обновилось в рамках программы Xbox Insider, и теперь пользователям доступен послематчевый обзор игровых сессий, сообщает Windows Report. В обзоре можно просмотреть скриншоты и видеозаписи ключевых моментов, информацию о разблокированных достижениях, общем времени игры и прочую статистику. Обзор появляется во всплывающем окне приложения Xbox для ПК после выхода из игры.
Всплывающее окно не будет появляться после каждой игровой сессии. Предполагается, что оно будет возникать после первого запуска игры, а также по мере накопления достаточного количества ярких моментов и достижений. В некоторых случаях игроки могут также получать персонализированные рекомендации по играм, основанные на недавней активности.
Для сбора статистики и записи ключевых моментов в режиме реального времени приложение Xbox будет запускаться перед игрой и работать в фоновом режиме, отображая значок в области уведомлений. В Microsoft утверждают, что оптимизировали приложение, чтобы минимизировать потребление системных ресурсов и исключить влияние на игровую производительность.
Игроки могут полностью отключить послематчевый обзор игровых сессий. Отключение этой функции также предотвратит автоматический запуск приложения Xbox.
В рамках предварительного тестирования игроки могут оставлять отзывы о работе новой функции непосредственно в интерфейсе подведения итогов. Microsoft планирует доработать инструмент перед его более широким развёртыванием через несколько недель.
Данный шаг демонстрирует продолжающуюся работу Microsoft по развитию экосистемы Xbox для ПК в условиях усиления конкуренции на игровых платформах под управлением Windows.