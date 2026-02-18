Мини-ПК предлагаются в конфигурациях с процессорами AMD Ryzen 7 9800X3D или Intel Core Ultra 9 285K.

Компания NZXT представила компактный корпус H2 Flow для систем с материнскими платами Mini-ITX, 850-ваттный блок питания C850 SFX Gold и готовые компьютеры, сообщает VideoCardz. Компьютеры H2 Mini PC представлены в двух конфигурациях: одна с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, а другая — с процессором Intel Core Ultra 9 285K. Независимо от процессора обе конфигурации оснащаются видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080.

Источник изображения: NZXT (и далее)

Обе конфигурации H2 Mini PC представлены на американском сайте NZXT по цене 3499 долларов США. Среди прочего, каждая конфигурация включает Windows 11 Home, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и твердотельный накопитель NVMe M.2 объёмом 2 ТБ. Для процессоров используется жидкостное охлаждение Kraken Elite 240 AIO. В зависимости от комплектации в готовых компьютерах NZXT могут использоваться видеокарты GIGABYTE WindForce OC, оперативная память Team Group T-Force Delta RGB, твердотельные накопители WD Blue SN5000 и блоки питания Lian Li SP850G.

Новый корпус H2 Flow представляет собой вертикальный Mini-ITX корпус объёмом 20,7 л (435×181×263 мм). NZXT заявляет о поддержке фронтального радиатора размером до 280 мм, видеокарт длиной до 331 мм и блоков питания SFX или SFX-L длиной до 130 мм. В комплект корпуса входит райзер PCIe Gen 5.0 x16 (260 мм), а также два предустановленных 120-мм вентилятора F120Q. Цена H2 Flow в американском магазине NZXT составляет 149,99 долларов.

Блок питания NZXT C850 SFX Gold формата SFX предназначен для компактных систем. Он соответствует стандарту ATX 3.1 и оснащается кабелем 12V-2x6. В характеристиках также говорится о применении японских конденсаторов, 92-мм вентиляторе с гидродинамическим подшипником и режимом нулевой скорости вращения. В США блок питания продаётся по цене от, 199,99 долларов.

