Ускорители Xe3P запланированы на 2026 год, Xe Next на 2027 год

Вопреки слухам, Intel в очередной раз подтвердила наличие конкретных планов по дальнейшему развитию своего портфолио графических решений для искусственного интеллекта (ИИ). Вслед за недавно представленными графическими процессорами Crescent Island компания выпустит новую линейку специализированных продуктов. Об этом говорится в новой презентации Анила Нандури (Anil Nanduri), вице-президента Intel по GTM (Go-To-Market) и управлению продуктами в сфере ускорителей для ИИ, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Intel, TechPowerUp

Следующее поколение графических решений все ещё находится в разработке и в настоящее время не имеет официального названия, условно обозначаясь как Xe Next. С появлением Xe Next линейка решений для центров обработки данных, по всей видимости, расширится до двух категорий: ориентированные на инференс графические процессоры Crescent Island (Xe3P) и графические процессоры Jaguar Shores (Xe Next) для высокопроизводительных вычислений и обучения ИИ.

Разработка Jaguar Shores находится на завершающей стадии и будет закончена к середине 2026 года. Производство начнётся вскоре после этого. Если всё пойдёт по задуманному сценарию, Jaguar Shores могут представить в конце 2026 года или в начале 2027 года, при этом производство может быть запущено только на мощностях Intel 18A или совместно с TSMC, полагают журналисты TechPowerUp. Уже подтверждено, что Intel будет использовать память HBM4 в этих ускорителях, и, по всей видимости, SK Hynix является основным партнёром, поставляющим Intel эту память.

Для потребителей компания уже представила первые графические решения на базе архитектуры Xe3 — это интегрированная графика процессоров Panther Lake, включая Arc B390 и B370. Хотя Intel не позиционирует интегрированную графику Panther Lake как полноценное решение семейства Celestial, новые графические решения обладают рядом значимых преимуществ по сравнению с Battlemage. В интегрированной графике Nova Lake специалисты ожидают гибридное сочетание архитектур Xe3P-LPG и Xe Next для графического и мультимедиа блоков соответственно.