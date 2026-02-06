Журналисты ознакомились с демоверсией технологии и не увидели каких-либо проблем в её работе.

Представители компании NVIDIA подтвердили актуальность ранее озвученных планов представить новую технологию динамической многокадровой генерации весной 2026 года. Об этом сообщает немецкое издание HardwareLuxx, журналисты которого на днях побывали в мюнхенском офисе NVIDIA. В компании не готовы назвать конкретные даты релиза или хотя бы конкретный месяц, информацию о широкой доступности технологии в апреле назвали неточной.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

На прошедшем мероприятии демонстрировали демоверсию динамической многокадровой генерации в игре The Outer Worlds. В рамках этого короткого тестирования журналистам не удалось выявить какие-либо проблемы в работе технологии. Множитель генератора кадров может меняться хоть каждую секунду, изменение происходит за считанные мгновения.

Динамическая многокадровая генерация или Dynamic Multi Frame Generation поддерживает режимы генерации вплоть до “x6” — в этом режиме искусственный интеллект генерируется пять «искусственных» кадров на один реально отрисованный кадр. Режимы переключаются автоматически в зависимости от актуальной и целевой частоты кадров. Целевая частота кадров, как правило, равна частоте обновления монитора. NVIDIA позиционирует это обновление как способ повысить плавность игрового процесса на мониторах с высокой частотой обновления.

Поддержка динамической многокадровой генерации заявлена только для видеокарт GeForce RTX 50 семейства Blackwell. Видеокарты Ada Lovelace прошлой серии RTX 40 поддерживают генерацию кадров в режиме “x2”, т.е. на каждый реально отрисованный кадр генерируется один искусственный. Видеокарты Ampere серии RTX 30 и Turing серии RTX 20 генерацию кадров не поддерживают.