Samsung расширяет ассортимент SSD-накопителей для компактных рабочих станций в сегменте искусственного интеллекта, сообщает Guru3D. Представлен новый накопитель PM9E1 в компактном форм-факторе M.2 22×42 мм (2242) и с поддержкой PCIe Gen 5. Накопитель оснащается флэш-памятью V-NAND 8-го поколения и DRAM-кэшем.

Источник изображения: Samsung

SSD подойдёт для компактных настольных компьютеров, мини-рабочих станций, ноутбуков и прочих портативных устройств, где может быть затруднено размещение накопителей более распространённого формата 2280. Samsung заявляет, что PM9E1 сертифицирован и запущен в серийное производство для настольных систем NVIDIA DGX Spark.

Показатели производительности, которые заявляет Samsung, отвечают требованиям, которые обычно предъявляются SSD-накопителям для выполнения задач, связанных с ИИ: требуется и быстрая передача больших объёмов данных, и высокая производительность при случайном доступе.

Скорости до 14,5 ГБ/с на операциях последовательного чтения и до 12,6 ГБ/с на операциях последовательной записи.

Производительность до 2 млн. операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении и до 2,64 млн. операций ввода-вывода в секунду при случайной записи.

Samsung также заявляет о повышении энергоэффективности до 45% по сравнению с предыдущим поколением, что должно положительно сказаться на тепловом режиме в компактных корпусах.

Маркировка «оптимизировано для ИИ» относится к контроллеру и прошивке Samsung. В PM9E1 используется контроллер Presto, построенный на 5-нм техпроцессе, и Samsung заявляет, что прошивка настроена для программной среды NVIDIA DGX Spark, включая рабочие процессы, ориентированные на CUDA. Хотя пропускная способность является одним из ключевых показателей производительности, настройка под конкретную платформу часто определяет, останется ли система отзывчивой под нагрузкой, особенно когда вычислительные ресурсы максимально загружены и скачки задержки становятся более заметными.

В числе прочего Samsung заявляет о поддержке протокола SPDM 1.2 для аутентификации устройств, аттестации прошивки и защищённых каналов. Практическая цель состоит в том, чтобы сохранить механизмы доверия на уровне компонентов, не заставляя систему тратить чрезмерные вычислительные ресурсы на проверку, что особенно актуально для систем, предназначенных для максимального использования вычислительных ресурсов.