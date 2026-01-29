О подготовке процессора с двойным 3D V-Cache уже долго ходят слухи.

Накануне появились первые обзоры процессора AMD Ryzen 7 9850X3D, в частности, видео, посвящённое разгону новинки, на своём YouTube-канале опубликовал руководитель подразделения ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu). В видео обнаружили потенциальную «пасхалку» — папку с названием «9950x3dv2» на рабочем столе тестируемого компьютера. Это может указывать на то, что ASUS уже располагает материалами о новом процессоре и (или) проводит его тестирование, пишет VideoCardz.

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, YouTube

Ходят слухи, что AMD готовит 16-ядерный процессор Ryzen 9 9950X3D2 с двойным объёмом кэш-памяти 3D V-Cache. Ожидалось, что процессор представят на выставке CES 2026 и выпустят вскоре после неё, но этого не произошло. Такие планы действительно могли иметь место, процессор упоминался в свежих маркетинговых материалах компаний Alienware и Sytronix, а не так давно был зарегистрирован в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщали в HardwareLuxx.





По предварительной информации, каждый из двух кристаллов с ядрами в процессоре Ryzen 9 9950X3D2 оснастят кристаллом 3D V-Cache, в результате чего общий объём кэш-памяти 3-го уровня возрастёт до 192 МБ. В процессорах Ryzen 9950X3D и Ryzen 9950X объём кэш-памяти L3 составляет 128 и 64 МБ соответственно. Мощность нового процессора может быть повышена до 200 Вт, а тактовая частота в режиме ускорения понижена до 5,6 ГГц, т.е. на 100 МГц по сравнению с моделями 9950X3D и 9950X.

