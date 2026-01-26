К компьютеру приделали монетоприёмник.

YouTube-блогер MrYeester создал проект настольного ПК, который включается только для тех, у кого есть монеты. Нет монет — нет загрузки. Работу кнопок на передней панели заменяет монетоприёмник и реле. Как только в монетоприёмник попадает нужная монета, срабатывает реле, подавая короткий сигнал «нажатия кнопки» включения на материнскую плату.

Источник изображения: MrYeester, YouTube

В основе проекта лежит промышленный монетоприёмник, который можно настроить на приём только одной монеты определённого номинала. Настройка тоже показана в видео MrYeester: блогер демонстрирует, как монетоприёмник «запоминает» конкретную монету при её многократном использовании, а затем отклоняет другие предметы, которые соответствуют приблизительному размеру, но не проходят проверку с помощью датчика.

Источник изображения: MrYeester, YouTube

Схема подключения довольно проста, по крайней мере, для тех, кто имеет базовые навыки модификации ПК и умеет обжимать провода. В схеме используется переходник или адаптер от блока питания для подачи напряжения 12 В на монетоприёмник и реле, а выход реле подключается к нужному разъёму передней панели материнской платы. И это, пожалуй, самая сложная часть. В качестве корпуса MrYeester временно использовал картонный ящик картонный ящик от монетоприёмника, уделяя основное внимание электронике и поведению при загрузке.

Общая стоимость всего проекта оценивается примерно в 130 $.