Блоги
molexandr
Компьютер YouTube-блогера MrYeester запускается только после оплаты монетой
К компьютеру приделали монетоприёмник.

YouTube-блогер MrYeester создал проект настольного ПК, который включается только для тех, у кого есть монеты. Нет монет — нет загрузки. Работу кнопок на передней панели заменяет монетоприёмник и реле. Как только в монетоприёмник попадает нужная монета, срабатывает реле, подавая короткий сигнал «нажатия кнопки» включения на материнскую плату.

Источник изображения: MrYeester, YouTube

В основе проекта лежит промышленный монетоприёмник, который можно настроить на приём только одной монеты определённого номинала. Настройка тоже показана в видео MrYeester: блогер демонстрирует, как монетоприёмник «запоминает» конкретную монету при её многократном использовании, а затем отклоняет другие предметы, которые соответствуют приблизительному размеру, но не проходят проверку с помощью датчика.

Источник изображения: MrYeester, YouTube

Схема подключения довольно проста, по крайней мере, для тех, кто имеет базовые навыки модификации ПК и умеет обжимать провода. В схеме используется переходник или адаптер от блока питания для подачи напряжения 12 В на монетоприёмник и реле, а выход реле подключается к нужному разъёму передней панели материнской платы. И это, пожалуй, самая сложная часть. В качестве корпуса MrYeester временно использовал картонный ящик картонный ящик от монетоприёмника, уделяя основное внимание электронике и поведению при загрузке.

Общая стоимость всего проекта оценивается примерно в 130 $.

#компьютеры #игровой пк #модификации #юмор #сборки пк
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Дима
20:36
Ты не прав. не считай себя умным, если это ЗНАЕШЬ. Возможно, ты на горшке уже сидел с телефоном. Также не у всех имеются возможности или планы, а может, такие компоненты можно найти даром или поменять...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
ark-bak
20:21
Люди в городе, на улице, в клубе, в баре, в бане, а не в экране гаджета.
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
ark-bak
20:19
DDR3 в 26-м это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
-AMD-
19:45
12400 деградируют, смысла в интел больше нет
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
-AMD-
19:41
Интел - это конченный хлам
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Дима
19:21
Китай №1 в мире, что видно по попыткам удержанию гегемонии в мире со стороны США. Фавориты- Китай, США, РФ. Опять мы " вляпались", непонятно куда и когда это кончится и не кончимся ли мы раньше. ...
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
-AMD-
19:16
Смешной. В сортах ты у нас, как раз разбираешься. Вся комплехтуха с помойки https://www.youtube.com/watch?v=-LyGIK6lmsw
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Дима
19:02
Макс у меня на компе и смарте. Звонил несколько раз без проблем. Жду пока затихнет буря в стакане вокруг. Все эти "максы" раздражают. В "ВК" страшно заходить, там кто только в душу не залез, Вотсап бы...
Российский мессенджер Max получил поддержку отложенных публикаций
Bernigan
18:24
Ничего, я ж не копрофил, а то что чел с ником амд об этом задумывается показательно, наверное разбираешься в сортах
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
lighteon
18:24
Только Indiana Jones и Doom Dark Ages на этом процессоре не работают, а так поиграть можно (: Хотя тот же Киберпранк запускали, что на 775, что на AM3
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
